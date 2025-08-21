Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Милитарный".

Каким маршрутом мог залететь дроны в небо Польши?

Журналисты проанализировали мониторинговые группы, благодаря чему удалось установить примерный маршрут полета ударного дрона, что в ночь с 19 на 20 августа залетел в небо Польши.

Этот летательный аппарат перелетел Житомирскую, Хмельницкую, Тернопольскую и Львовскую области, прежде чем мог залететь на польскую территорию.



Возможный маршрут, которым вражеский дрон мог залететь в небо Польши / Фото "Милитарного"

В издании отмечают, что по этому вероятному маршруту от украинской границы до места падения в населенном пункте Осины расстояние по прямой линии составляет около 200 километров.

Учитывая, что скорость российских ударных дронов в среднем 120 – 150 километров/час, то такое расстояние он может преодолеть за полтора часа полета, если лететь по прямой,

– пишут журналисты.

В материале указано, что поскольку тревоги выключаются через 20 – 30 минут после исчезновения угрозы, то, вероятно, около 01:00 по киевскому времени российский дрон покинул воздушное пространство Украины и еще 2 – 2,5 часа был над территорией Польши до падения в 03:22 по киевскому времени или 02:22 по варшавскому.

В то же время журналисты отметили, что подобные дроны, один из которых упал в Польше, имеют помехозащищенную навигацию. Поэтому сценарии по которым летательный аппарат мог залететь в Польшу только два:

он был направлен туда намеренно;

внутренний сбой.

"Даже в случае действия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при выходе из зоны его работы, автопилот дрона перенаправляет его снова на цель. Поэтому даже залетев на территорию Польши под действием РЭБа он автоматически бы перенаправился на цель и бортовой компьютер перестроил его маршрут к запрограммированной цели", – говорится в статье.

Поэтому, как предполагает "Милитарный", остается большая вероятность, что дрон имел установленную операторами цель на территории страны НАТО.

В то же время, по официальной информации, известно, что польские средства воздушного наблюдения не обнаружили дрон на всем участке полета.

Мог ли объект, упавший в Польше, залететь из Беларуси?

Руководитель окружной прокуратуры в Люблине Гжегож Трусевич рассказал журналистам RMF24, что "существует высокая вероятность", что беспилотный летательный аппарат, упавший в Осинах, "прилетел из Беларуси".

В сочетании с записями, которые мы имеем, существует очень высокая вероятность, что объект, вероятно, прилетел из Беларуси,

– подчеркнул польский правоохранитель.

Он также отметил, что беспилотник был сильно поврежден и разлетелся на многочисленные обломки. У следователей пока есть только один большой сохранившийся фрагмент, на котором, по словам Трусевича, есть надпись, вероятно, на корейском языке.

"Сегодня мы в первую очередь опишем объекты, которые нам удалось обнаружить. Мы также сосредоточимся на эпицентре, чтобы тщательно обыскать не только то, что было видно, но и то, что может быть под поверхностью земли, в частности, не было ли электронного устройства, который можно было бы использовать для дальнейшего расследования", – сказал руководитель окружной прокуратуры в Люблине.

Сейчас на месте падения летательного аппарата находятся 6 прокуроров и примерно 150 представителей других служб, включая военных. Только после того, как будет сопоставлено больше частей, можно будет определить, какой тип беспилотника взорвался в этом районе.

Одной из версий сильного повреждения БПЛА, которую рассматривают следователи, является то, что дрон мог врезаться в соседние линии электропередач. Сейчас прокуратура обеспечила охрану трех линий электропередач, на которых есть "признаки недавнего повреждения".

