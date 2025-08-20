Беспилотник мог лететь слишком низко. Об этом на брифинге рассказали министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш и заместитель оперативного командующего вооруженных сил генерал Дариуш Малиновский, передает 24 Канал.
Почему польская ПВО пропустила объект?
Во вторник, 19 августа, около 22:00 из-за российской атаки на Украину польская ПВО начала процедуры для усиления восточной части страны. Они завершились около полуночи, поскольку не произошло ничего "нестандартного".
Неизвестный объект упал и взорвался на кукурузном поле около 02:00. По словам Малиновского, это мог быть дрон-обманка, а взрывчатка необходима для его самоуничтожения.
Этот дрон предназначен для того, чтобы его трудно обнаруживать, и так оно и есть. Дрон, вероятно, летел очень низко, чтобы обойти наше радиолокационное поле,
– заявил генерал.
Сейчас инцидент расследует прокуратура, которая и должна подтвердить, был ли беспилотник российским. Несмотря на это, Косиняк-Камыш уже обвинил Россию в провокации стран НАТО.
После инцидентов с дронами, произошедших в Румынии, Литве, Латвии, мы снова имеем дело с российским дроном. Это особый момент, когда продолжаются дискуссии о мире,
– подчеркнул министр.
По его словам, польская ПВО действительно не заметила дрон, поэтому страна работает над ее усилением.
Что известно о падении дрона в Польше?
- Очевидцы сообщают о яркой вспышке в небе и громком взрыве через несколько минут. Впоследствии на поле обнаружили обгоревшие металлические и пластиковые элементы. В результате инцидента повреждено хозяйственное здание и выбиты окна в трех домах. Прошло без пострадавших.
- Министерство иностранных дел Польши уже выразило протест. "Очередное нарушение нашего воздушного пространства с востока подтверждает, что важнейшей миссией Польши по НАТО является защита собственной территории", – говорится в заявлении.
- Представитель министра иностранных дел Польши Павел Вронский рассказал Reuters о подозрениях, что неизвестным объектом является российская версия беспилотника "Шахед".