Беспилотник мог лететь слишком низко. Об этом на брифинге рассказали министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш и заместитель оперативного командующего вооруженных сил генерал Дариуш Малиновский, передает 24 Канал.

Почему польская ПВО пропустила объект?

Во вторник, 19 августа, около 22:00 из-за российской атаки на Украину польская ПВО начала процедуры для усиления восточной части страны. Они завершились около полуночи, поскольку не произошло ничего "нестандартного".

Неизвестный объект упал и взорвался на кукурузном поле около 02:00. По словам Малиновского, это мог быть дрон-обманка, а взрывчатка необходима для его самоуничтожения.

Этот дрон предназначен для того, чтобы его трудно обнаруживать, и так оно и есть. Дрон, вероятно, летел очень низко, чтобы обойти наше радиолокационное поле,

– заявил генерал.

Сейчас инцидент расследует прокуратура, которая и должна подтвердить, был ли беспилотник российским. Несмотря на это, Косиняк-Камыш уже обвинил Россию в провокации стран НАТО.

После инцидентов с дронами, произошедших в Румынии, Литве, Латвии, мы снова имеем дело с российским дроном. Это особый момент, когда продолжаются дискуссии о мире,

– подчеркнул министр.

По его словам, польская ПВО действительно не заметила дрон, поэтому страна работает над ее усилением.

Что известно о падении дрона в Польше?