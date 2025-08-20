Безпілотник міг летіти надто низько. Про це на брифінгу розповіли міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш та заступник оперативного командувача збройних сил генерал Даріуш Маліновський, передає 24 Канал.

Чому польська ППО пропустила об'єкт?

У вівторок, 19 серпня, близько 22:00 через російську атаку на Україну польська ППО розпочала процедури для посилення східної частини країни. Вони завершилися близько опівночі, оскільки не сталося нічого "нестандартного".

Невідомий об'єкт упав і вибухнув на кукурудзяному полі близько 02:00. За словами Маліновського, це міг бути дрон-обманка, а вибухівка необхідна для його самознищення.

Цей дрон призначений для того, щоб його важко виявляти, і так воно і є. Дрон, імовірно, летів дуже низько, щоб обійти наше радіолокаційне поле,

– заявив генерал.

Наразі інцидент розслідує прокуратура, яка й має підтвердити, чи був безпілотник російським. Попри це, Косіняк-Камиш уже звинуватив Росію в провокації країн НАТО.

Після інцидентів з дронами, що сталися в Румунії, Литві, Латвії, ми знову маємо справу з російським дроном. Це особливий момент, коли тривають дискусії про мир,

– наголосив міністр.

За його словами, польська ППО справді не помітила дрон, тож країна працює над її посиленням.

Що відомо про падіння дрона в Польщі?