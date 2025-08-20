Безпілотник міг летіти надто низько. Про це на брифінгу розповіли міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш та заступник оперативного командувача збройних сил генерал Даріуш Маліновський, передає 24 Канал.
Чому польська ППО пропустила об'єкт?
У вівторок, 19 серпня, близько 22:00 через російську атаку на Україну польська ППО розпочала процедури для посилення східної частини країни. Вони завершилися близько опівночі, оскільки не сталося нічого "нестандартного".
Невідомий об'єкт упав і вибухнув на кукурудзяному полі близько 02:00. За словами Маліновського, це міг бути дрон-обманка, а вибухівка необхідна для його самознищення.
Цей дрон призначений для того, щоб його важко виявляти, і так воно і є. Дрон, імовірно, летів дуже низько, щоб обійти наше радіолокаційне поле,
– заявив генерал.
Наразі інцидент розслідує прокуратура, яка й має підтвердити, чи був безпілотник російським. Попри це, Косіняк-Камиш уже звинуватив Росію в провокації країн НАТО.
Після інцидентів з дронами, що сталися в Румунії, Литві, Латвії, ми знову маємо справу з російським дроном. Це особливий момент, коли тривають дискусії про мир,
– наголосив міністр.
За його словами, польська ППО справді не помітила дрон, тож країна працює над її посиленням.
Що відомо про падіння дрона в Польщі?
Очевидці повідомляють про яскравий спалах у небі та гучний вибух через кілька хвилин. Згодом на полі виявили обгорілі металеві та пластикові елементи. Унаслідок інциденту пошкоджено господарську будівлю та вибито вікна у трьох будинках. Минулося без постраждалих.
Міністерство закордонних справ Польщі вже висловило протест. "Чергове порушення нашого повітряного простору зі сходу підтверджує, що найважливішою місією Польщі щодо НАТО є захист власної території", – йдеться в заяві.
Речник міністра закордонних справ Польщі Павел Вронський розповів Reuters про підозри, що невідомим об'єктом є російська версія безпілотника "Шахед".