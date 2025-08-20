Речь идет о российском дроне с китайским двигателем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian и Министерство обороны Польши.

Какой дрон залетел в Польшу?

Заместитель министра обороны Станислав Взятек рассказал о подозрениях польских властей. "Не с абсолютной уверенностью, но с очень высокой вероятностью" объект, который упал и взорвался вблизи Варшавы, – это беспилотник-приманка российского производства "Гербера" с китайским двигателем.

Обратите внимание! Если информация о "Гербере" подтвердится, это будет та же модель дрона, который нарушил воздушное пространство Литвы 28 июля.

Детали также рассказал заместитель оперативного командующего польских вооруженных сил генерал Дариуш Малиновский. БпЛА не имел боевой части, но был оснащен самоуничтожающейся боеголовкой.

Немедленно подняли вертолеты, чтобы проверить, не произошло ли в этом районе дополнительных взрывов или не было ли мест, характерных для авиакатастроф или ударов дронов. Таких мест не обнаружено,

– отметил он.

Военный также предположил, что беспилотник летел очень низко, чтобы обойти радиолокационное поле.

Что известно о падении БпЛА в Польше?