Расследование этого инцидента до сих пор продолжается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Delfi.

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Что известно о расследовании по беспилотнику в Литве?

Военные специалисты обнаружили российский дрон на Гайжюнском полигоне и обезвредили. Части аппарата передали на экспертизу. По словам министра обороны страны Довиле Шакалиене, подозревается, что это был БпЛА "Гербера", который Россия запустила по Украине.

Основной версией Литвы остается то, что дрон не направили намеренно. Там считают, что беспилотник залетел потому, что был дезориентирован.

Несмотря на то, что основная версия заключается в том, что это был дезориентированный дрон, который оказался у нас, ситуация в любом случае серьезная. У нас нет конкретных данных о том, что он был направлен в Литву намеренно,

– сказала Шакалиене.

Министр иностранных дел Кястутис Будрис отметил, что Литва проинформировала союзников о предварительных данных расследования. Он подчеркнул, что это вопрос не только безопасности Литвы, но и безопасности ЕС и НАТО.

В связи с таким инцидентом Литва направила письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой помочь укрепить противовоздушную оборону страны.

Шакалиене добавила, что также будет подан запрос на размещение в Литве экспериментальных средств противовоздушной обороны. По ее словам, страна не ждет новых инцидентов, рассматривает возможность конкретных закупок и усиления безопасности государственной границы.

Генеральный прокурор Нида Грунскене подтвердила предыдущие заявления о том, что дрон случайно оказался на территории Литвы, но также расследуются и другие версии. При осмотре устройства установили, что БпЛА был начинен взрывчаткой, которую литовские военные успешно обезвредили на месте.

Грунскене поблагодарила людей, которые немедленно предоставили информацию о полете дрона, что сыграло важную роль в определении места его аварии. При этом генпрокурор призвала жителей в будущем не касаться неизвестных устройств, поскольку это может быть опасным.

Заметим, что литовское бюро криминальной полиции под руководством Генеральной прокуратуры расследует инцидент с проникновением беспилотного летательного аппарата на территорию Литвы как отдельный эпизод в рамках расследования военных преступлений в Украине.