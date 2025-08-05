Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение главы МИД Литвы Кястутиса Будриса в соцсети X (ранее твитер).

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Что известно о призыве к генсеку НАТО от Литвы?

Глава МИД вместе с министром обороны Довиле Шакалиене отправили совместное письмо генсеку НАТО с "призывом к немедленным мерам по усилению возможностей противовоздушной обороны в Литве и ускорению полного внедрения ротационной модели противовоздушной обороны".

"Противовоздушная оборона является жизненно важной для безопасности союзников. Обеспечение восточного фланга НАТО должно оставаться приоритетом для Альянса", – написал Будрис.

Он также отметил, что в прошлый понедельник российский БПЛА нарушил воздушное пространство Литвы.

"Это уже второй такой инцидент менее чем за месяц. О подобных нарушениях воздушного пространства недавно сообщали и другие союзники. Эти инциденты, повторяющиеся, являются тревожным сигналом о распространении агрессии России против Украины на территорию НАТО", – подчеркнул министр.

По его словам, Литва не может рисковать своей безопасностью и безопасностью граждан, а также целостностью воздушного пространства НАТО.

"Мы должны оставаться бдительными, поскольку угроза реальна и растет", – сказал он.

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К слову, российский дрон обнаружили 1 августа на полигоне. По словам генерального прокурора Литвы Грунскене, осмотр устройства показал, что он содержал взрывной заряд, который был успешно обезврежен на месте, пишет LRT.

Она сообщила, что части дрона были изъяты для различных расследований.