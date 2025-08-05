Про це пише 24 Канал з посиланням на допис глави МЗС Литви Кястутіс Будріс у соцмережі X (раніше твітер).

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Що відомо про заклик до генсека НАТО від Литви?

Очільник МЗС разом із міністеркою оборони Довіле Шакалієне відправили спільного листа генсеку НАТО із "закликом до негайних заходів щодо посилення можливостей протиповітряної оборони в Литві та прискорення повного впровадження ротаційної моделі протиповітряної оборони".

"Протиповітряна оборона є життєво важливою для безпеки союзників. Убезпечення східного флангу НАТО має залишатися пріоритетом для Альянсу", – написав Будріс.

Він також зазначив, що минулого понеділка російський БпЛА порушив повітряний простір Литви.

"Це вже другий такий інцидент менш ніж за місяць. Про подібні порушення повітряного простору нещодавно повідомляли й інші союзники. Ці інциденти, що повторюються, є тривожним сигналом про поширення агресії Росії проти України на територію НАТО", – наголосив міністр.

За його словами, Литва не може ризикувати своєю безпекою та безпекою громадян, а також цілісністю повітряного простору НАТО.

"Ми повинні залишатися пильними, оскільки загроза реальна та зростає", – сказав він.

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До слова, російський дрон виявили 1 серпня на полігоні. За словами генеральної прокурорки Литви Грунскене, огляд пристрою показав, що він містив вибуховий заряд, який був успішно знешкоджений на місці, пише LRT.

Вона повідомила, що частини дрона були вилучені для різних розслідувань.