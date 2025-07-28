Міністерка оборони Довіле Шакалієне пообіцяла вжити додаткових заходів для забезпечення ефективнішого спостереження за кордоном, співпрацюючи з МВС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

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Як Литва планує посилити свою ППО?

За словами Шакалієне, для ефективнішого спостереження за кордоном залучать додаткові сили армії. Головнокомандувач збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас розповів, що ближче до кордону з Білоруссю розгорнуть додаткові засоби ППО.

На сьогодні є план розмістити додаткові сили ППО ближче до кордону, тому що ми бачимо певні тенденції. Ми приблизно знаємо напрямки, знаємо, де можуть проходити ці коридори, це вже другий випадок – саме в цьому районі ми й посилимося,

– додав він.

Вайкшнорас зазначив, що також буде поглиблено координування дій зі Службою охорони державного кордону, оскільки "без їхніх очей у небі та на землі, без того, що вони бачать і чують, складно щось ідентифікувати".

Також планують прискорити закупівлі, пов'язані з виявленням дронів, наприклад, радари ближньої дії, придбання яких було заплановано на пізніший період. Вайкшнорас наголосив, що на кордоні якнайшвидше має бути впроваджена акустична система виявлення дронів Sky Fortress.

За його словами, Литва збирається впровадити її по всій прикордонній території. Таким чином можна буде заздалегідь визначити, які літальні об'єкти рухаються, відрізняючи параплани, повітряні кулі чи маленькі літаки. Це спростить і прискорить процес ухвалення рішень.

Нагадаємо, що інформацію про дрон литовські правоохоронці почали отримувати зранку в понеділок, 28 липня. За словами представника Національного центру кризових ситуацій Даріуса Бути, апарат бачили на висоті близько 200 метрів.

У соцмережах очевидці писали, що чули характерний гул, подібний до "Шахеда" або "Гербери". Точний тип дрона ще не встановлено. Людей закликали повідомляти про нові появи БпЛА та не підходити до нього, якщо той впаде.