Шакалієне зазначила, що поки немає ніяких ознак того, що порушення повітряного простору Литви було умисним вчинком чи провокацією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

Дивіться також У Литві досі розшукують БпЛА, який міг залетіти з Білорусі

Що кажуть у Литві про безпілотник невідомого типу?

Інформацію про дрон литовські правоохоронці почали отримувати зранку в понеділок, 28 липня. За словами представника Національного центру кризових ситуацій Даріуса Бути, апарат бачили на висоті близько 200 метрів.

У соцмережах очевидці пишуть, що чули характерний гул, подібний до "Шахеда" або "Гербери". Точний тип дрона ще не встановлено. Людей закликали повідомляти про нові появи БпЛА та не підходити до нього, якщо той впаде.

За словами міністерки оборони Литви, оскільки вночі була масштабна атака проти України, то з високою ймовірністю дрон може бути одним з об’єктів, що "заблукав" під впливом української РЕБ.

З одного боку, дуже добре, що українська оборона вміє дезорієнтувати дрони, що летять до них, але потім ці безпілотники з "випаленими мізками" можуть летіти будь-куди – і звісно можуть заблукати до нас, у Польщу і спричинити якісь наслідки,

– сказала Шакалієне.

Проте вона не стала висловлювати припущень, скільки російських БпЛА могли таким чином залетіти на територію Литви та зазначила, що фінальну оцінку зможуть назвати пізніше.