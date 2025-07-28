Шакалиене отметила, что пока нет никаких признаков того, что нарушение воздушного пространства Литвы было умышленным поступком или провокацией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

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Что говорят в Литве о беспилотнике неизвестного типа?

Информацию о дроне литовские правоохранители начали получать утром в понедельник, 28 июля. По словам представителя Национального центра кризисных ситуаций Дариуса Бути, аппарат видели на высоте около 200 метров.

В соцсетях очевидцы пишут, что слышали характерный гул, подобный "Шахеду" или "Гербере". Точный тип дрона еще не установлен. Людей призвали сообщать о новых появлениях БпЛА и не подходить к нему, если тот упадет.

По словам министра обороны Литвы, поскольку ночью была масштабная атака против Украины, то с высокой вероятностью дрон может быть одним из объектов, что "заблудился" под влиянием украинской РЭБ.

С одной стороны, очень хорошо, что украинская оборона умеет дезориентировать дроны, летящие к ним, но потом эти беспилотники с "выжженными мозгами" могут лететь куда угодно – и конечно могут заблудиться к нам, в Польшу и вызвать какие-то последствия,

– сказала Шакалиене.

Однако она не стала высказывать предположений, сколько российских БпЛА могли таким образом залететь на территорию Литвы и отметила, что финальную оценку смогут назвать позже.