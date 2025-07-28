В полиции призвали людей не приближаться к дрону, если увидят его на земле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

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Что известно о поисках дрона в Литве?

Около 8:30 по местному времени в Министерстве обороны Литвы сообщили, что соответствующие службы сейчас проверяют версии относительно возможного падения БпЛА и локаций, где это могло произойти.

Советник премьера Юстинас Аргустас отметил, что на следующий день планируется совещание с участием президента и структур безопасности относительно того, как улучшить алгоритмы действий в подобных случаях.

Практика свидетельствует, что текущие меры не являются эффективными и достаточными,

– заявил он.

Отметим, что информацию о дроне литовские правоохранители начали получать утром в понедельник, 28 июля. По словам представителя Национального центра кризисных ситуаций Дариуса Бути, аппарат видели на высоте около 200 метров.

В соцсетях очевидцы пишут, что слышали характерный гул, подобный "Шахеду" или "Гербере". Однако точный тип дрона еще не установлен.