Взрыв прогремел недалеко от Варшавы. Где именно и сколько километров до Украины, показывает 24 Канал на карте.
Где взорвался неизвестный объект в Польше?
Инцидент произошел в селе Осины в Люблинском воеводстве. До Варшавы оттуда всего 40 километров, а до границы с Украиной – более 110.
Где расположено село Осины: смотрите на карте
Напомним, что сейчас польские военные имеют три версии:
падение российского дрона,
использование беспилотника для контрабанды,
диверсия на территории Польши.
При этом, никаких нарушений воздушного пространства со стороны Украины или Беларуси этой ночью не фиксировали.
Ранее в Польше падали ракеты и дроны
- Воздушное пространство Польши неоднократно нарушали ракеты и дроны во время атак на Украину. Один из таких случаев произошел 24 марта 2024 года. Тогда ракета залетела на 39 секунд в воздушное пространство Польши ее не сбивали, потому что были уверены, что вглубь страны она не полетит, а в МИД Польши после этого призвали Россию "прекратить воздушные террористические атаки на жителей и территорию Украины".
- Еще одна российская ракета нарушила воздушное пространство Польши 29 декабря 2023 года. Она пробыла в польском небе 3 минуты и залетела вглубь территории Польши примерно на 40 километров. Тогда польская сторона сотрудничала с НАТО по этому вопросу – Альянс заявил, что "сохраняет бдительность".
- Еще один случай произошел 5 ноября 2022 года, когда Россия тоже атаковала Украину. Тогда на территории Польши погибло 2 человека. По некоторым версиям, это могла быть украинская ракета ПВО. И мир признал, что трагедии не произошло, если бы Россия не начала полномасштабную войну против Украины.
- Залетали на территорию Польши и российские "Шахеды". Например, 26 августа 2024 года беспилотник провел там более получаса и "исчез с радаров". Его искали 10 дней, но никаких следов не обнаружили. После этого случая премьер Туск объяснил, почему БпЛА не сбивают. По его словам, важно быть сдержанным в открытии огня в опасных ситуациях; он также заявил, что ценит "разумную позицию" военных в этом вопросе.