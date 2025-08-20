Вибух пролунав недалеко від Варшави. Де саме і скільки кілометрів до України, показує 24 Канал на карті.
Дивіться також Поляків вночі розбудив сильний вибух: заявляють про падіння невідомого об'єкта на полі
Де вибухнув невідомий об'єкт у Польщі?
Інцидент стався у селі Осіни у Люблінському воєводстві. До Варшави звідти всього 40 кілометрів, а до кордону з Україною – понад 110.
Де розташоване село Осіни: дивіться на карті
Нагадаємо, що наразі польські військові мають три версії:
падіння російського дрона,
використання безпілотника для контрабанди,
диверсія на території Польщі.
При цьому, жодних порушень повітряного простору з боку України чи Білорусі цієї ночі не фіксували.
Раніше у Польщі падали ракети та дрони
- Повітряний простір Польщі неодноразово порушували ракети і дрони під час атак на Україну. Один із таких випадків стався 24 березня 2024 року. Тоді ракета залетіла на 39 секунд у повітряний простір Польщі і розвернулася назад. Її не збивали, бо були впевнені, що вглиб країни вона не полетить, а у МЗС Польщі після цього закликали Росію "припинити повітряні терористичні атаки на жителів і територію України".
- Ще одна російська ракета порушила повітряний простір Польщі 29 грудня 2023 року. Вона пробула у польському небі 3 хвилини і залетіла вглиб території Польщі приблизно на 40 кілометрів. Тоді польська сторона співпрацювала із НАТО щодо цього питання – Альянс заявив, що "зберігає пильність".
- Ще один випадок стався 5 листопада 2022 року, коли Росія теж атакувала Україну. Тоді на території Польщі загинуло 2 людини. За деякими версіями, це могла бути українська ракета ППО. Та світ визнав, що трагедії не сталося, якби Росія не почала повномасштабну війну проти України.
- Залітали на територію Польщі й російські "Шахеди". Наприклад, 26 серпня 2024 року безпілотник провів там понад пів години та "зник з радарів". Його шукали 10 днів, але жодних слідів не виявили. Після цього випадку прем'єр Туск пояснив, чому БпЛА не збивають. За його словами, важливо бути стриманим у відкритті вогню у небезпечних ситуаціях; він також заявив, що цінує "розумну позицію" військових у цьому питанні.