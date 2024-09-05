Обстеження території тривало 10 днів. Офіційна заява про результати буде оприлюднена найближчим часом.

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Чи вдалося польським військовим щось знайти

Обстеження території було завершено в середу ввечері. Жодного об'єкта не було знайдено. Найближчим часом ми зробимо заяву,

– повідомила заступниця речника Оперативного командування Збройних сил Польщі Ева Злотницька.

Військовослужбовці обстежували територію поблизу Томашова Любельського та Замостя щоденно протягом 10 днів.

Солдати 19-ї Надбужанської та 2-ї Люблінської бригад територіальної оборони здійснили пошуки на понад 200 квадратних кілометрів, використовуючи кінні підрозділи та безпілотні літальні апарати.

Також територію перевіряли військові гелікоптери. Підтримку солдатам надавали також мисливці з Польського мисливського товариства.

Нагадаємо, що 26 серпня російський "Шахед" ймовірно залетів на територію Польщі. Польські ЗМІ повідомили, що безпілотник перебував на території Польщі 33 хвилини та потім зник з радарів.