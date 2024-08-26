Раніше у польській армії запевнили, що були готові збити БпЛа, але на заваді стали "атмосферні умови". Наразі його пошуки тривають у гміні Тишовце.

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Військові визначили, де міг впасти "Шахед"

"Шахеда" тривалий час відстежували польські системи моніторингу повітряного простору.

Перетин кордону безпілотником зафіксували о 6:43, втратили сигнал – о 7:16 ранку. Таким чином він перебував на території Польщі 33 хвилини, а потім – "зник з радарів".

"Можна припустити, що він або десь впав, або його висота польоту була такою, що наші радіолокаційні системи не змогли продовжувати спостереження. З таким же успіхом він міг розвернутися й опуститися на таку висоту, що його більше не було видно нашим радарам", – кажуть у польській армії.

У польських спецслужбах також додали, що жодних повідомлень про пошкодження не надходило.

"Ми контактуємо з місцевою владою, поліцією та службами, які працюють на місці, і ніхто з мешканців не повідомив і не помітив жодних аномалій. Тому ми ще не впевнені, що щось могло впасти. Там також є ділянка густого лісу, тому падіння могло статися і там", – зауважують там.

Військові визначили зону, де міг би впасти безпілотник. Територію продовжують прочісувати патрулі. До пошуків також залучили гелікоптер.

Цей об'єкт так само міг повернутися на територію України, тому ми повинні досліджувати кожну можливість, щоб його можлива присутність не становила загрози для місцевих мешканців,

– кажуть польські військові.