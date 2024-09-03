Так, там заявили, що "такі дії можуть вплинути на весь альянс". Про це заявив представник НАТО у коментарі Europa Press.

Дивіться також Збивати російські ракети та навчати українських воїнів: у Польщі виступили з категоричною заявою

В НАТО відповіли Сікорському на заклик збивати російські ракети над Україною

Речник НАТО зазначив, що Альянс відповідає за "запобігання подальшої ескалації війни Росії". Він також наголосив, що НАТО "не є стороною конфлікту і не стане частиною конфлікту".

За його словами, кожна країна-член НАТО має право захищати свій повітряний простір, але додав, що дії окремих держав на підтримку України можуть вплинути на Альянс в цілому.

"Саме тому союзники повинні продовжувати тісні консультації", – додав речник.