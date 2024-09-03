Так, там заявили, що "такі дії можуть вплинути на весь альянс". Про це заявив представник НАТО у коментарі Europa Press.
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Речник НАТО зазначив, що Альянс відповідає за "запобігання подальшої ескалації війни Росії". Він також наголосив, що НАТО "не є стороною конфлікту і не стане частиною конфлікту".
За його словами, кожна країна-член НАТО має право захищати свій повітряний простір, але додав, що дії окремих держав на підтримку України можуть вплинути на Альянс в цілому.
"Саме тому союзники повинні продовжувати тісні консультації", – додав речник.