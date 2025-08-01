Ціна може сягати мільйонів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The War Zone.

Новини до теми Ексофіцер Повітряних сил назвав найдієвішу зброю проти реактивних дронів

Як можна збивати реактивні "Шахеди"?

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат каже, що в основному, реактивний "Шахед" на радарі відображається як крилата ракета за параметрами польоту, оскільки його швидкість може перевищувати 500 кілометрів на годину.

Проте не всі засоби, які українські військові використовують сьогодні, можуть перехоплювати такі цілі. У виданні зазначають, що цей вид зброї також важче відстежувати та перехоплювати, порівняно з "Шахедами" із гвинтовим двигуном, оскільки літають вони швидко та високо.

Дрони з реактивним двигуном, судячи з усього, є версією дрона Shahed-238, який Іран вперше представив у листопаді минулого року. Згідно зі злитими документами, такий БпЛА має дальність польоту орієнтовно від 997 до 1995 кілометрів і може підійматися на висоту до майже 9,65 кілометра.

Боєголовка важить 50 кілограмів, а його турбореактивний двигун розвиває максимальну швидкість до 600 кілометрів за годину.

Український ресурс "Мілітарний" пише, що такі характеристики роблять Shahed-238 практично недосяжним як для мобільних вогневих груп, оснащених стрілецькою зброєю та гарматними знаряддями, так і для дронів-перехоплювачів з електродвигунами.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначає, що Україна розробляє перехоплювачі, здатні протистояти реактивним дронам, але їх масове виробництво виявляється складним завданням через російські атаки на виробничі об'єкти та проблеми з ланцюжком поставок.

Ще одним питанням залишається, скільки таких реактивних "Шахедів" здатна виготовляти Росія.

Наразі вона виробляє 2000 пропелерних Shahed на місяць і планує збільшити цей показник до 5000. Проте додавання реактивних двигунів ускладнює їх виробництво.