Цена может достигать миллионов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The War Zone.

Новости к теме Экс-офицер Воздушных сил назвал самое действенное оружие против реактивных дронов

Как можно сбивать реактивные "Шахеды"?

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорит, что в основном, реактивный "Шахед" на радаре отображается как крылатая ракета по параметрам полета, поскольку его скорость может превышать 500 километров в час.

Однако не все средства, которые украинские военные используют сегодня, могут перехватывать такие цели. В издании отмечают, что этот вид оружия также труднее отслеживать и перехватывать, по сравнению с "Шахедами" с винтовым двигателем, поскольку летают они быстро и высоко.

Дроны с реактивным двигателем, судя по всему, являются версией дрона Shahed-238, который Иран впервые представил в ноябре прошлого года. Согласно слитым документам, такой БпЛА имеет дальность полета ориентировочно от 997 до 1995 километров и может подниматься на высоту до почти 9,65 километров.

Боеголовка весит 50 килограммов, а его турбореактивный двигатель развивает максимальную скорость до 600 километров в час.

Украинский ресурс "Милитарный" пишет, что такие характеристики делают Shahed-238 практически недосягаемым как для мобильных огневых групп, оснащенных стрелковым оружием и пушечными орудиями, так и для дронов-перехватчиков с электродвигателями.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отмечает, что Украина разрабатывает перехватчики, способные противостоять реактивным дронам, но их массовое производство оказывается сложной задачей из-за российских атак на производственные объекты и проблем с цепочкой поставок.

Еще одним вопросом остается, сколько таких реактивных "Шахедов" способна производить Россия.

Сейчас она производит 2000 пропеллерных Shahed в месяц и планирует увеличить этот показатель до 5000. Однако добавление реактивных двигателей усложняет их производство.