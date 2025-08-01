Цена может достигать миллионов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The War Zone.
Новости к теме Экс-офицер Воздушных сил назвал самое действенное оружие против реактивных дронов
Как можно сбивать реактивные "Шахеды"?
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорит, что в основном, реактивный "Шахед" на радаре отображается как крылатая ракета по параметрам полета, поскольку его скорость может превышать 500 километров в час.
Однако не все средства, которые украинские военные используют сегодня, могут перехватывать такие цели. В издании отмечают, что этот вид оружия также труднее отслеживать и перехватывать, по сравнению с "Шахедами" с винтовым двигателем, поскольку летают они быстро и высоко.
Дроны с реактивным двигателем, судя по всему, являются версией дрона Shahed-238, который Иран впервые представил в ноябре прошлого года. Согласно слитым документам, такой БпЛА имеет дальность полета ориентировочно от 997 до 1995 километров и может подниматься на высоту до почти 9,65 километров.
Боеголовка весит 50 килограммов, а его турбореактивный двигатель развивает максимальную скорость до 600 километров в час.
Украинский ресурс "Милитарный" пишет, что такие характеристики делают Shahed-238 практически недосягаемым как для мобильных огневых групп, оснащенных стрелковым оружием и пушечными орудиями, так и для дронов-перехватчиков с электродвигателями.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отмечает, что Украина разрабатывает перехватчики, способные противостоять реактивным дронам, но их массовое производство оказывается сложной задачей из-за российских атак на производственные объекты и проблем с цепочкой поставок.
Еще одним вопросом остается, сколько таких реактивных "Шахедов" способна производить Россия.
Сейчас она производит 2000 пропеллерных Shahed в месяц и планирует увеличить этот показатель до 5000. Однако добавление реактивных двигателей усложняет их производство.