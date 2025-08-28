Що відбувається з "РКК "Енергія"?

Як повідомляють російські ЗМІ, зізнання Мальцев опублікував разом з привітанням із 79-ю річницею підприємства на внутрішньому сайті корпорації.

Заділ створений Сергієм Павловичем (Корольовим – 24 Канал) і розвинений нашими генеральними конструкторами Мишиним, Глушко, Семеновим на сьогоднішній день проїдено. За останні роки нашої роботи, за всіма основними проєктами, обіцянки виявилися нездійсненними, всі терміни – зірвано,

– каже Мальцев.

Як каже очільник "Енергії", критична ситуація виникла через:

багатомільйонні борги;

відсотки за кредитами;

неефективність багатьох процесів;

невмотивований колектив.

Ця заява стала шоковою, адже реальний стан справ у компанії замовчувався протягом довгого часу. За словами Мальцева, якщо нічого не змінити, "Енергія" просто перестане функціонувати.

Необхідно перестати брехати самим собі та іншим про стан справ, переконуючи себе та оточуючих у тому, що у нас все добре,

– наголосив Мальцев.

Цікаво, що це зізнання було опубліковане саме на внутрішніх ресурсах компанії. Таким чином керівництво нібито хотіло мотивувати колектив.



Заява Мальцева про розвиток космічної індустрії в Росії / Скриншот внутрішнього ресурсу компанії "Енергія"