Как Россия тратит деньги на войну против Украины?

Доля военных статей в расходах бюджета ниже, поскольку сами расходы превышают доходы, а бюджет является дефицитным, пишет 24 Канал со ссылкой на российские медиа.

Так, за январь-июнь Минфин собрал 17,584 триллиона рублей, а потратил – 21,278 триллиона. Из этой суммы на войну ушло 39,9%, а в первом квартале – 41,2%. И эти значения – абсолютные рекорды в современной истории России.

Так, в бюджете-1990 на "военные цели" было заложено 71 миллиардов рублей из 241,3 миллиардов, или 29,4%.

За январь-июнь Кремль потратил на оборонные статьи 8,484 триллиона рублей.

По сравнению с тем же периодом прошлого года расходы на армию и производство оружия выросли на 31%; по сравнению с январем-июнем 2023 года – на 95%, а если сравнивать с первым годом войны – втрое,

– отметили росСМИ.

В закон о бюджете-2025 изначально было заложено 13,5 триллиона рублей по статье "национальная оборона", и еще 3,459 триллиона рублей по статье "национальная безопасность". Туда входят:

бюджеты полиции;

Росгвардии;

Следственного комитета;

спецслужб.

Планировалось около 8% ВВП. Однако фактически будет даже больше.

Важно! Сокращать военный бюджет в 2026 году Кремль не планирует даже в случае завершения активной фазы боевых действий в Украине. И если война закончится, оборонный бюджет может уменьшиться с 2027 года, но снижения до уровней, которые были "до" ожидать не стоит.

Что происходит с экономикой России на фоне войны и санкций?

Сейчас российская угольная промышленность находится в состоянии большого кризиса.

В то же время компания "Энергия", которая является основным производителем ракетно-космической техники, находится на грани банкротства.