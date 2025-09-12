Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що Росія ще давніше зіштовхнулася з дефіцитом бюджету. Попри це, варто пам'ятати, що у них ще є Фонд національного добробуту з 2,7 трильйона рублів. Це – приблизно 30 мільярдів доларів.

До теми Російська економіка у депресії: показники розвитку вже приховали від громадян

Чого очікувати у 2026 році?

Як наголосив Пендзин, станом на липень 2025 року дефіцит бюджету в Росії становив 4,8 трильйона рублів. У серпні він вже становив 4,2 трильйона, адже їм вдалося скоротити дефіцит через зменшення планових видатків. Але це досить традиційна історія для цього періоду.

Як правило, у другому півріччі, а особливо під кінець року, загальний обсяг видатків різко виростає. В кінці року закривають акти виконаних робіт. І там достатньо великий рівень платежів. Тому, якщо ціни на нафту будуть незмінними, то очікують, що дефіцит Росії на кінець року зросте до 7-7,5 трильйонів рублів. Це десь 100 мільярдів доларів,

– зазначив Пендзин.

Росія має можливість покрити десь 30 мільярдів доларів дефіциту. Ще 70 мільярдів – доведеться десь знайти. Варто додати, що Росія відокремлена від світових фінансових ринків, де можна було б позичити гроші.

Там вже працюють над внутрішніми запозиченнями. Очікують, що їм вдасться зібрати ще десь 30-40 мільярдів доларів. Тоді наступним кроком буде девальвація рубля. Зараз він становить 80 рублів за долар. Його планують опустити до 100-110 рублів за долар. Це допоможе покрити 20% від дефіциту.

Попри це, російська економіка має ще одну серйозну проблему. Вона входить у технічну стагнацію. Хоча диктатор Путін опирається цій думці та переконує, що це не так.

Темпи її росту становлять менш ніж 1%, що вже входить у статистичну похибку. І все це на тлі величезних інвестицій Росії у свій ВПК.

Якщо ВПК демонструє ріст, то виробники цивільної продукції мають величезний стабільний мінус. Так втрачається податкова база. А саме податки і збори – це основне джерело наповнення бюджету. Якщо падають доходи, то будете значно менше збирати податків,

– підкреслив Пендзин.

Наприкінці 2025 року Росія вже матиме серйозні проблеми з дефіцитом бюджету. І є великі питання, як вони зможуть звести кінці з кінцями у 2026 році.

Що відомо про проблеми в російській економіці: коротко