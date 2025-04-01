Яка галузь Росії не витримала санкцій

Санкції, накладені на Росію після початку війни проти України, найбільше вдарили по вугільній галузі країни, передає 24 Канал з посиланням на російський науковий журнал. Зокрема, вони найбільш відчутні у регіонах, що залежать від видобутку цієї сировини.

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Як повідомляється, найбільший трирічний спад зафіксовано в Кемеровській області, яка забезпечує понад половину видобутку вугілля в Росії, аж на 14 – 15%. Водночас нафтогазова галузь пережила санкції дещо легше, а газова – майже не зазнала їх впливу.

Нагадаємо! ЄС тільки нещодавно запровадив нові обмеження на експорт технологій та послуг для розвідки та видобутку нафти й газу в Росії, а також заборонив тимчасове зберігання російської нафти в Європі.

Яка ситуація у російській промисловості

Що із російським автопромом

Автопром продемонстрував змішані результати: у Калінінградській області, де під санкції потрапили автомобільна промисловість та транскордонні перевезення, спостерігався значний спад – аж на 23%.

Водночас у Калузькій області ситуація до 2024 року покращилася завдяки розвитку інших галузей, а в Самарській та Ульяновській областях автопром навіть показав зростання, завдяки поставкам деталей із Китаю та розвитку ВПК.

Далекосхідна промисловість після санкцій

Далекосхідна промисловість Росії виграла від "повороту на Китай" лише у сфері видобутку сировини, в той час, як обробна промисловість залишалася на низькому рівні. Найбільше постраждали регіони, які залежать від експорту лісу та металів.

Разом з цим, регіони, залежні від підприємств військово-промислового комплексу, залишилися майже неушкодженими.

Чи відновилась роздрібна торгівля у Росії Роздрібна торгівля відновилася та навіть зросла після падіння у 2022 році. Проте у Москві, де було найбільше іноземних брендів, не вдалося відновити обсяги продажів. Натомість у Санкт-Петербурзі роздрібний сектор зріс на 13% за три роки.

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