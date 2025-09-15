Про це пише 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Що аналітики пишуть про дефіцит бюджету в Росії?

Кілька джерел у російському уряді повідомили опозиційному виданню, що влада розглядає можливість підвищення податку на додану вартість (ПДВ) – федерального податку, який стягується з більшості товарів та послуг у країні – з 20% до 22% у найближчому майбутньому через великий дефіцит федерального бюджету.

За допомогою підвищення ПДВ до 22% уряд Кремля міг би отримати додатково 1 трильйон рублів щорічно або 0,5% ВВП Росії.

Це фактично означатиме вилучення грошей у населення, оскільки бізнес переважно перекладає податкове навантаження на споживачів шляхом підвищення цін на товари та послуги,

– наголосили в ISW.

Аналітики підкреслили, що підвищення ПДВ може звести нанівець будь-які досягнення Центробанку Росії у боротьбі з інфляцією і водночас не вирішить проблеми, що можуть виникнути внаслідок передчасного зниження ключової ставки.

Центробанк Росії останній рік активно намагається стримати інфляцію та поступово знизив ключову ставку з 21% до 18% від червня 2025 року, ймовірно, реагуючи на думку, що його антиінфляційні заходи дають результат. Водночас підвищення ПДВ, імовірно, знову розжене інфляцію, одночасно зменшить обіг готівки в економіці, ослабить купівельну спроможність населення та ще більше загальмує економічне зростання.

Зверніть увагу! Аналітики підсумували, що Путін фактично створив економічну ситуацію, з якої Росії буде важко вибратися: країна дедалі більше залежить від військових витрат і масових інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, тоді як російське суспільство стикається з нестачею робочої сили, дефіцитом пального, ширшими демографічними проблемами та зниженням заощаджень.

Економічні проблеми Кремля: що відомо?