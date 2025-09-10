Про це в ефірі 24 Каналу зазначив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він додав, що цивільні галузі демонструють значний мінус, різко зростає дефіцит бюджету, а джерел для його покриття майже не залишилося.

Дивіться також Грає на руку Сполученим Штатам: українські удари по російським НПЗ можуть бути вигідні Америці

Чи є гроші в Росії на контрактників?

Ймовірно, Китай міг би надавати стабілізаційні кредити Росії, але такої інформації нині немає. Економічна ситуація в Росії надзвичайно складна. Він додав, що ворог може вдатися до більшої ескалації та мобілізації.

У 2022 році вони вже проводили першу мобілізацію, але через негативну реакцію суспільства перейшли на контрактників. Кожного року витрачають приблизно 3,5 трильйона рублів – близько 40 мільярдів доларів,

– сказав Олег Пендзин.

Він пояснив, що контрактникам виплачують 20-30 тисяч доларів залежно від регіону. Зараз таких грошей у Росії немає.

Коли Кремль може оголосити мобілізацію?

Він додав, що російські економісти вважають: для підтримки тиску на українські війська та людського ресурсу Кремль може оголосити чергову часткову мобілізацію наприкінці вересня 2025 року. Вже розроблені електронні сповіщення через телефони.

Слід розуміти – війна триватиме доти, доки в Росії залишатиметься хоча б одна копійка на війну,

– підсумував Олег Пендзин.

Економіст зазначив, що дискусії про мирні перемовини для Росії – лише спосіб затягнути війну. Влучання Росії в Кабінет Міністрів і цивільні будинки показує, що вона не зацікавлена у мирному вирішенні конфлікту.

Мобілізація та проблеми російської армії у 2025 році