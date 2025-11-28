Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко в ефірі 24 Каналу пояснив, що росіяни дуже обережно відбирають українців для служби. Мобілізація наших громадян на окупованих територіях, за його оцінкою, стає радше інструментом політичного й психологічного тиску, ніж головним ресурсом живої сили для російської армії.

Дивіться також Ексглава МЗС сказав, що може пришвидшити мир в Україні

Як Росія відбирає українців на окупованих територіях?

Росія намагається поповнювати армію коштом жителів тимчасово окупованих територій, але робить це повільно й обережно. Окупаційна влада боїться нелояльних мобілізованих і ризику, що частина з них може стати загрозою вже всередині російських підрозділів. Через це запустити мобілізаційні процеси "на повну швидкість" не вдається.

Такі побоювання у путінського режиму є і вони абсолютно небезпідставні,

– зазначив експерт з міжнародної безпеки.

Росія використовує призов українців на захоплених територіях не лише для поповнення армії, а й для впливу на місцеве населення. Перед тим як видати людині зброю, окупаційна адміністрація проводить фільтрацію, "виховні бесіди" та інші процедури. У кожному випадку окремо вирішують, чи можна довіряти цій людині та, чи ставити її навіть у першу лінію російських наступальних військ.

Окупаційна влада системно аналізує настрої населення, щоб вирішити, кого можна залучати, а кого категорично ні,

– пояснив Жовтенко.

Так формується атмосфера страху й безвиході, яка ускладнює будь-який спротив. Навіть тих українців, яких допускають до служби, не завжди відправляють на передову. Частину використовують у допоміжних підрозділах, де менший ризик і легше підтримувати постійний нагляд.

Це додатковий інструмент російського інформаційно-психологічного впливу на регіон,

– наголосив експерт з безпеки.

Російські спецслужби контролюють більшість процесів і намагаються виявляти будь-які прояви нелояльності. Це сповільнює мобілізацію, але окупанти вважають такий контроль необхідним.

Росія створює додатковий людський ресурс для війни

Кремль намагається посилити мобілізаційні можливості за рахунок зовнішніх і внутрішніх резервів. Росія збільшує призов, переводить строковиків у контрактники та залучає робочу силу з Північної Кореї, аби вивільнити більше власних військових для фронту. Це дає змогу підтримувати темп поповнення втрат.

Додаткові 15 тисяч північнокорейців дозволяють російському командуванню вивільнити стільки ж своїх громадян для армії,

– пояснив експерт з міжнародної безпеки.

Такі кроки додають Москві ресурсу для продовження війни кількістю. Росія комбінує різні джерела поповнення й намагається нарощувати резерв попри значні щоденні втрати.

Нагадаємо: Росія нещодавно ухвалила закон, який дозволяє залучати резервістів до спеціальних тренувань з охорони інфраструктури. Цей документ поширюється не лише на територію самої Росії, а й на тимчасово окуповані українські регіони.

Мобілізація в Росії та на окупованих територіях, що відомо: