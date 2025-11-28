Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко в ефірі 24 Каналу пояснив, що росіяни дуже обережно відбирають українців для служби. Мобілізація наших громадян на окупованих територіях, за його оцінкою, стає радше інструментом політичного й психологічного тиску, ніж головним ресурсом живої сили для російської армії.
Як Росія відбирає українців на окупованих територіях?
Росія намагається поповнювати армію коштом жителів тимчасово окупованих територій, але робить це повільно й обережно. Окупаційна влада боїться нелояльних мобілізованих і ризику, що частина з них може стати загрозою вже всередині російських підрозділів. Через це запустити мобілізаційні процеси "на повну швидкість" не вдається.
Такі побоювання у путінського режиму є і вони абсолютно небезпідставні,
– зазначив експерт з міжнародної безпеки.
Росія використовує призов українців на захоплених територіях не лише для поповнення армії, а й для впливу на місцеве населення. Перед тим як видати людині зброю, окупаційна адміністрація проводить фільтрацію, "виховні бесіди" та інші процедури. У кожному випадку окремо вирішують, чи можна довіряти цій людині та, чи ставити її навіть у першу лінію російських наступальних військ.
Окупаційна влада системно аналізує настрої населення, щоб вирішити, кого можна залучати, а кого категорично ні,
– пояснив Жовтенко.
Так формується атмосфера страху й безвиході, яка ускладнює будь-який спротив. Навіть тих українців, яких допускають до служби, не завжди відправляють на передову. Частину використовують у допоміжних підрозділах, де менший ризик і легше підтримувати постійний нагляд.
Це додатковий інструмент російського інформаційно-психологічного впливу на регіон,
– наголосив експерт з безпеки.
Російські спецслужби контролюють більшість процесів і намагаються виявляти будь-які прояви нелояльності. Це сповільнює мобілізацію, але окупанти вважають такий контроль необхідним.
Росія створює додатковий людський ресурс для війни
Кремль намагається посилити мобілізаційні можливості за рахунок зовнішніх і внутрішніх резервів. Росія збільшує призов, переводить строковиків у контрактники та залучає робочу силу з Північної Кореї, аби вивільнити більше власних військових для фронту. Це дає змогу підтримувати темп поповнення втрат.
Додаткові 15 тисяч північнокорейців дозволяють російському командуванню вивільнити стільки ж своїх громадян для армії,
– пояснив експерт з міжнародної безпеки.
Такі кроки додають Москві ресурсу для продовження війни кількістю. Росія комбінує різні джерела поповнення й намагається нарощувати резерв попри значні щоденні втрати.
Нагадаємо: Росія нещодавно ухвалила закон, який дозволяє залучати резервістів до спеціальних тренувань з охорони інфраструктури. Цей документ поширюється не лише на територію самої Росії, а й на тимчасово окуповані українські регіони.
Мобілізація в Росії та на окупованих територіях, що відомо:
- У Росії безперервно йде прихована мобілізація: нові контрактники переважно лише замінюють загиблих і поранених, а угруповання на окупованих територіях та біля кордону з Україною не збільшуються.
- На тлі падіння доходів Росія скорочує військові видатки, але розтягує строк призову, пов'язує отримання громадянства з проходженням служби та формує "добровольчі" підрозділи для захисту енергооб'єктів, щоб дешевше поповнювати армію.
- На окупованій Луганщині вже мобілізують перші групи резервістів і відправляють їх у навчальні центри, для кожної окупованої області встановлюють план набору по 50 – 100 тисяч чоловіків, яких у складі 51 та 8 армій кидають на найгарячіші ділянки фронту.