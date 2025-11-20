Про це в етері 24 Каналу зазначив офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, наголосивши на тому, що сьогодні Росія через складну ситуацію в економіці скорочує видатки на армію і водночас проводить приховану мобілізацію, бо потребує людського ресурсу для втілення своїх задумів на фронті.

Як Росія намагається поповнити військо?

У Кремлі розуміють, що набрати добровольців, обіцяючи як раніше великі виплати за підписання контрактів, стає дедалі важче, бо вже нема змоги виплачувати чималі суми грошей. Легше залучити на менші контракти й використовуючи посильні для Росії методи.

Влада застосовує такі інструменти:

ухвалене рішення про те, що призов триватиме протягом року, а не лише восени й навесні;

закон про те, що людина не отримає російське громадянство, якщо не пройде військову службу;

набір так званих добровольчих формувань для захисту російських енергооб'єктів (через удари по НПЗ).

Це вказує на те, що на тлі економіки, яка просідає, є проблеми з набором людського ресурсу, який Росія шаленими темпами витрачає на фронті. Якщо проаналізувати жовтень, що з 30 тисяч її втрат майже 20 становлять безповоротні, тобто це загиблі та важкопоранені, які на поле бою не повернуться. Тож країні-агресорці якось треба поповнювати ці втрати.

"Тим паче, що в них плани такі, що зупинятися не збираються. Вони хочуть далі тиснути на Донбас. Заступник керівника ОПУ Павло Паліса сказав, що у росіян на 2026 рік є плани знову спробувати вийти на Одесу. Тож їм потрібен ресурс", – озвучив Ткачук.

Однак Росія відкриту мобілізацію проводити боїться. Це, з його слів, для України хороший сигнал, бо якщо це так, то Кремль лякається суспільних настроїв, які можуть виникнути серед росіян.

А значить треба далі бити на глибинку Росії, на те, щоб був розкол між глибинкою та Москвою,

– підкреслив Ткачук.

Де Росія бере гроші на війну?

Щодо фінансових надходжень Росії, зі слів політолога, досі залишається декілька основних елементів, які допомагають їй триматися і продовжувати вести бойові дії. Зокрема, зв'язок з Пекіном.

"Її власні енергоносії й залежність від Китаю – ось два ключових складники, завдяки яким вона отримує кошти. Якщо санкційна політика Трампа подіє, це буде серйозний удар на тлі тієї роботи, яку проводить Україна ударами по російській енергетичній інфраструктурі. Це може зіграти комплексно й суттєво", – підсумував Ткачук.

Яка ситуація в економіці Росії?