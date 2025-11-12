Що відбувається з російським бюджетом?

У результаті дефіцит бюджету зріс із 3,8 до 4,2 трильйона рублів за підсумками десяти місяців, пише 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ "The Moscow Times".

До цього бюджет два місяці поспіль зводився з профіцитом:

0,4 трлн рублів у вересні; 0,7 трлн рублів у серпні.

Наприкінці року очікується традиційний пік витрат: підсумкову "дірку" в бюджеті заплановано на рівні 5,7 трильйона рублів, або 2,6% ВВП,

– йдеться у матеріалі.

"Доходи скарбниці" в жовтні знизилися з 3,2 до 3 трильйони рублів. Видатки ж навпаки зросли з 2,8 до 3,4 трильйона.

Загалом за січень – жовтень надходження до бюджету становили 29,9 трильйона рублів. Зокрема у річному вимірі вони практично перестали зростати й були лише на 0,8% вищими, ніж за 10 місяців 2024 року.

Зверніть увагу! У реальному вираженні це скорочення, адже інфляція за цей час склала 8%.

Нафтогазові доходи обвалилися на 21,4% – до 7,5 трильйона рублів. Не нафтогазові залишаються в плюсі, але також скорочуються. Їхнє зростання у річному вимірі сповільнюється з місяця в місяць: 13,2% за підсумками 9 місяців і 11,3% за січень – жовтень.

Мінфін цього року двічі переглядав бюджет і знижував очікувані доходи:

у квітні – через падіння цін на нафту; у вересні – через уповільнення економіки та інфляцію.

Видатки скарбниці тим часом зростають: за січень – жовтень вони становили 29,6 трильйона рублів – на 15,4% більше, ніж за 10 місяців минулого року,

– пише російське видання.

Мінфін пояснює це значним авансуванням держконтрактів на початку року. Зокрема ще минулого року бюджет до листопада мав невеликий профіцит (понад 0,1 трильйона рублів), але листопадові й особливо грудневі виплати призвели до підсумкового дефіциту 3,5 трильйона рублів.

Зауважте! Цього року Мінфін планує покривати зростаючу "діру" додатковим розміщенням держоблігацій – програма запозичень збільшена на 2,2 трильйона рублів. Щоб виконати її, до кінця року Мінфіну потрібно розмістити облігації федеративного займу на 2,5 трильйона рублів.

Нагадаємо, що у Росії заплановане підвищення ставки ПДВ з 1 січня 2026 року. Про це повідомили у СЗР України.

Однак навіть зріст цієї ставки до 22 % навряд чи забезпечить очікуване зростання бюджетних надходжень.

За оцінками, у 2026 році доходи від ПДВ будуть меншими на 6,1 мільярда доларів США, ніж прогнозує Мінфін Росії,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! Ставка у 22 % зробить російський ПДВ однією з найвищих у світі. Більше лише в Угорщини та кількох країнах Північної Європи.

Що ще відбувається з російською економікою?