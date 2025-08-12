Скільки Росії коштували дронові атаки?

Шахеди й БПЛА-імітатори стали основним засобом ураження, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine.

За даними видання, цьогорія випустила майже 29 тисяч далекобійних дронів. Найбільше атакували Україну в липні – понад 6 тисяч одиниць.

Точна кількість "Шахедів" і скільки їхніх імітаторів – невідома.Оціночна пропорція – близько 55-65% на користь справжніх "Шахедів". Приблизно 16 000-19 000 таких дронів запустив ворог із початку року.

За даними прес-служби ГУР, один "Шахед" коштує орієнтовно 200 тисяч доларів. Таким чином, сумарні витрати на атаки "Шахедами" можуть сягати 5,7 мільярдів,

пишуть у виданні.

Скільки витратила Росія на ракетні удари?

За підрахунками Forbes Ukraine, у 2025 році Росія запускала 932 ракети, які несли 0,4 мільйона кілограмів вибухівки. Їхня вартість може сягати 7,7 мільярдів доларів.

311 з них були балістичними:

235 "Іскандер-М"/KN-23/24 – на 1 мільярд доларів;

47 ракет С-300 – на 10 мільйонів доларів;

29 ракет "Кинджал" – на 290 мільйонів доларів.

Загалом Росія витратила на обстріли України 13,4 мільярда доларів.