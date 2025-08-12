Повідомляє 24 Канал з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Які наслідки удару по Білозерському?

Російські війська завдали удару по Білозерському 11 серпня о 22:55. Окупанти атакували житловий квартал міста.

Під ударами "ФАБ-250" з УМПК опинився житловий квартал, де у своїх оселях перебували цивільні. Чоловік 43 років та 34-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули,

– йдеться у повідомленні.

Наслідки удару Росії по Білозерському / Фото Донецької обласної прокуратури

Також поранення отримали 7 людей – троє чоловіків, троє жінок та 16-річний юнак. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, струс головного мозку, осколкові поранення, різані рани, забої, контузію. Їм вже надали медичну допомогу.

Внаслідок російського удару пошкоджено 8 багатоквартирних будинків та 6 автомобілів. Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.

Нагадаємо, у ніч на 12 серпня Росія випустила по Україні 48 БпЛА різних типів та 4 балістичні ракети. Сили ППО знищили більшість російських дронів.