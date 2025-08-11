На щастя, минулося без постраждалих. В ОВА та ДСНС показали наслідки атаки, передає 24 Канал.

Які наслідки атаки на Сумщину?

По території Шосткинської міської територіальної громади росіяни завдали авіаційного удару.

У ДСНС розповіли, що пошкоджень з подальшим загорянням зазнала нежитлова будівля. Пожежу ліквідовано, територію обстежено.

Попередньо, минулося без постраждалих.

Обсяги втрат і пошкоджень уточнюються,

– додав міський голова Шостки Микола Нога.

Наслідки атаки на Сумщину / Фото ДСНС

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров також додав, що під атакою також був Івотський і Собичівський старостинські округи.

Росія атакувала Сумщину: дивіться відео

У першому пошкоджено об'єкт інфраструктури та два житлові будинки, а в другому зруйновано сільськогосподарські склади та сільгосптехніку.