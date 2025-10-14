Таку думку 24 Каналу висловив аналітик з нацбезпеки США та зовнішньої політики, експерт-міжнародник Марк Тот, зазначивши, що Путін обманює себе. Історія Росії показує, що лідери, такі як він, несподівано, проте швидко і жорстоко втрачають владу.

"Путін, можливо, не бачить чітко тих, хто його оточує. На його місці я б оглядався на ФСБ", – сказав він.

Що може загрожувати Путіну?

За словами Марка Тота, Росія – це поліційна країна із бензоколонкою, до якої прикріплена нація.

Я думаю, коли їм набридне Путін, то будуть зміни. Він, можливо, і думає, що святкує (день народження – 24 Канал) із друзями, але це не так,

– підкреслив аналітик з нацбезпеки США та зовнішньої політики.

Він вважає, що довкола кремлівського диктатора люди, які вже не можуть терпіти його політику. Путін руйнує економіку Росії. Виправляти це доведеться протягом довгого часу.

Які у Росії проблеми через війну?