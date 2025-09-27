Соответствующее заявление он сделал на брифинге с журналистами в субботу, 27 сентября, сообщает 24 Канал. Заметим, что россияне всегда усиливают атаки на критическую инфраструктуру с началом отопительного сезона.
Как Зеленский отреагировал на угрозы России?
По словам президента Украины, Россия должна осознавать, что цивилизованные страны отличаются от "диких", тем, что никогда не начинают агрессию первыми, однако это не означает, что они являются слабыми и не могут дать отпор.
Если россияне угрожают блэкаутом в столице Украины, то должны знать, что будет блэкаут и в российской столице,
– заявил он.
Он отметил, что израильский комплекс Patriot уже в течение месяца работает в Украине. Также в течение осени передадут еще две соответствующих системы. В то же время от дополнительных деталей по этому поводу он воздержался.
Грозит ли Украине блэкаут?
- Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире 24 Канала выразил уверенность, что таких масштабных блэкаутов, как в 2022 году уже не будет. Сейчас Украина имеет гораздо более сильную противовоздушную и противоракетную оборону.
- Ранее авиаэксперт Константин Криволап рассказал в эфире 24 Канала отметил, что оккупанты в Елабуге уже построили новые производственные цеха для беспилотников. И россияне будут бить по энергоструктуре, пытаясь ввести нас в блэкаут.
- Экс-глава СВР Николай Маломуж сообщал 24 Каналу, что Украине нужно же усиленно работать с международными партнерами. В том числе и с США, потому что Дональду Трампу явно не понравятся такие удары по Украине.