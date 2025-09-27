Соответствующее заявление он сделал на брифинге с журналистами в субботу, 27 сентября, сообщает 24 Канал. Заметим, что россияне всегда усиливают атаки на критическую инфраструктуру с началом отопительного сезона.

Как Зеленский отреагировал на угрозы России?

По словам президента Украины, Россия должна осознавать, что цивилизованные страны отличаются от "диких", тем, что никогда не начинают агрессию первыми, однако это не означает, что они являются слабыми и не могут дать отпор.

Если россияне угрожают блэкаутом в столице Украины, то должны знать, что будет блэкаут и в российской столице,

– заявил он.

Он отметил, что израильский комплекс Patriot уже в течение месяца работает в Украине. Также в течение осени передадут еще две соответствующих системы. В то же время от дополнительных деталей по этому поводу он воздержался.

Грозит ли Украине блэкаут?