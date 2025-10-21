По воздушным целям работала ПВО. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы.

Что известно об атаке на Россию 21 октября?

Пропагандисты пишут об украинских ударных и реактивных дронах. Опасность БПЛА распространялась по регионам страны-агрессора, в частности сирена прозвучала в Орловской, Брянской, Московской, Ленинградской, Псковской областях.

По предварительным данным, в Брянской области произошел прилет по складу БК.

Пролет ракет над Брянской областью: смотрите видео

По предварительной информации, прилеты уже зафиксировали в Московской области.