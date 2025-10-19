Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что важно уничтожать именно конкретные подстанции. Таким образом без света могут остаться даже жители Москвы.
Смотрите также Критические последствия: какие "жирные цели" уничтожила Украина в Крыму
Каковы уязвимые точки энергетики России?
Военный эксперт отметил, что уничтожить всю энергетику России не удастся, ведь территория страны-агрессора огромная. Нужно принимать во внимание и объекты, которые расположены на 7 тысяч километров в глубь страны.
Однако Россия имеет несколько уязвимых точек. Если надавить на них – страна фактически остановится.
Важно, что переток максимальных потреблений электроэнергии происходит с Востока на Запад (России – 24 Канал) через станции. Если их вырубить, а сейчас этим начали заниматься Силы обороны Украины, то переток электроэнергии будет невозможен,
– подчеркнул он.
Свитан объяснил, что это приведет к тому, что в одном регионе страны-агрессора может быть избыток электроэнергии, а в другом дефицит.
По Москве – в город электроэнергия идет по 8 коридорам из таких станций. Если поразить все – Москва останется без света. Военный эксперт добавил, что это возможно, ведь эти станции не прикрывают российские системы ПВО.
Интересно! Россияне уже готовятся к блэкаутам. В частности, компания "Роснано" представила мобильную систему накопления энергии мощностью 100 киловатт.
Что известно об украинских ударах по энергетике России?
- В начале месяца Украина нанесла ракетный удар по ТЭЦ в Клинцах. Она обеспечивает теплоснабжение военной части.
- 11 октября в Белгороде прогремели сильные взрывы, удалось поразить ТЭЦ "Луч". Местные писали, что были перебои со светом.
- Через несколько дней россияне атаковали Харьков, в ответ Украина атаковала энергетические объекты в Курской и Белгородской областях. В этих регионах России пропал свет.