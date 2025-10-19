Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Что известно об ударах по России 19 октября?

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод производит более 20 разновидностей продукции – ежегодно там выпускают 4,9 миллиона тонн топлива, часть идет на нужды российской армии. Удар украинских военных по предприятию поразил установки первичной переработки нефти. Сильный пожар нанес врагу ущерб, который сейчас уточняется.

Также поражен Оренбургский газоперерабатывающий завод. Взрывы и возгорания помешали работе одного из крупнейших газоперерабатывающих комплексов страны-агрессора. Завод способен перерабатывать до 45 миллиардов кубометров природного газа и 6,2 миллионов тонн газового конденсата и нефти в год. Повреждения ночью получила одна из установок.

Под ударом украинского вооружения в ночь на 19 октября была и база горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Бердянске. Там после взрывов произошел пожар.

Силы обороны Украины последовательно реализуют комплекс мероприятий по поражению критических предприятий, задействованных в обеспечении потребностей вооруженных сил рф, и подрыва военно-промышленной базы рф для лишения ее возможности продолжать преступную агрессию,

– говорится в заявлении Генштаба ВСУ.