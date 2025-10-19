Это произошло всего в 100 километрах от границы с Украиной. Детали в воскресенье, 19 октября, сообщили в "Атеш", передает 24 Канал.

Что известно о диверсии на Брянщине?

По словам партизан, нарушение связи сорвало координацию между российскими подразделениями, создав хаос в системе управления.

Оккупанты временно потеряли контроль над критически важным пограничным районом, что повлияло на их способность оперативно реагировать на угрозы.

К слову, удар пришелся на центры управления пограничной группировки, в частности подразделения Пограничной службы, 84-й инженерно-аэродромный батальон и полк внутренних войск Росгвардии. Эти формирования отвечали за логистику, охрану границы и инженерное обеспечение в районе.

Диверсия подтверждает: даже в глубоком тылу враг не может чувствовать себя в безопасности. Наша сеть продолжает систематически разрушать военную инфраструктуру оккупантов,

Место проведения диверсии на Брянщине / Фото "Атеш"

Что известно о других диверсиях "Атеш"?