Це сталося всього за 100 кілометрів від кордону з Україною. Деталі в неділю, 19 жовтня, повідомили в "Атеш", передає 24 Канал.
Що відомо про диверсію на Брянщині?
За словами партизан, порушення зв'язку зірвало координацію між російськими підрозділами, створивши хаос у системі управління.
Окупанти тимчасово втратили контроль над критично важливим прикордонним районом, що вплинуло на їхню здатність оперативно реагувати на загрози.
Пожежа на вежі зв'язку: дивіться відео
До слова, удар припав на центри управління прикордонного угруповання, зокрема підрозділи Прикордонної служби, 84-й інженерно-аеродромний батальйон і полк внутрішніх військ Росгвардії. Ці формування відповідали за логістику, охорону кордону та інженерне забезпечення в районі.
Диверсія підтверджує: навіть у глибокому тилу ворог не може почуватися в безпеці. Наша мережа продовжує систематично руйнувати військову інфраструктуру окупантів,
– наголосили в "Атеш".
Місце проведення диверсії на Брянщині / Фото "Атеш"
Де партизани провели диверсію: дивіться відео
Що відомо про інші диверсії "Атеш"?
- Напередодні агенти пошкодили систему управління рухом на залізниці в Ростовській області. Це ускладнило логістику окупантів, зокрема порушено графік руху ешелонів з військовою технікою та особовим складом.
- Окрім того, чергова диверсія сталася на залізниці тимчасово окупованої частини Запорізької області. Завдяки цьому було тимчасово заблоковано рух військових вантажів ворога.
- Також партизани "Атеш" підірвали залізничні колії у Смоленську, які ведуть до заводу з виробництва ракет Х-59.