Саранський механічний завод входить до списку російських виробників озброєння і боєприпасів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

Що відомо про атаку БпЛА по Мордовії?

Як зазначають місцеві пабліки, приблизно о третій годині ночі в околицях Саранська було чутно серію вибухів. Після цього в Мордовії оголосили тривогу через загрозу атаки дронів, а низка каналів повідомила про нібито збиття кількох апаратів.

Згодом у соцмережах з’явилися відеозаписи, на яких видно спалахи й полум’я після ударів. За твердженнями очевидців, під атаку потрапив Саранський механічний завод. Офіційних підтверджень або коментарів російської влади на цей момент немає.

Атака на Мордовію: дивіться відео (увага, присятня лайка!)

Геолокаційні дані вказують на те, що як мінімум один безпілотник вгадив по Саранському мехзаводу.

Місцеві джерела повідомляють, що Саранський механічний завод входить до переліку російських підприємств оборонного комплексу, які виготовляють озброєння та боєприпаси.

Ціллю дронів міг бути Саранський мехзавод: дивіться відео

Крім того, підприємство випускає задні велосипедні втулки типу "Торпедо", різні моделі велосипедів – дитячі, підліткові, кімнатні та дорожні, а також дитячі автомобілі на педальному і акумуляторному ходу та снігокати. Завод також виробляє прямоточні клапани для компресорів і є єдиним постачальником цього виду продукції в Росії. Завод належить корпорації "Ростех".

Дрони також атакували російську Махачкалу – столицю Дагестану. На відео потрапив момент прильоту одного з дронів по будівлі біля залізниці. Голова Республіки Дагестан повідомив, що було атаковане місцеве підприємство.

Момент прильоту дрона у Махачкалі: дивіться відео

Інший ракурс удару по Махачкалі: дивіться відео (увага, присутня лайка!)

Безпілотник вгатив по Махачкалі: дивіться відео

Також атаковано було, ймовірно, Дагнефтепродукт.

Дрони атакували, ймовірно, Дагнефтепродукт: дивіться відео

У Міноборони Росії заявили, що нібито збили 33 українські БпЛА літакового типу:

8 – у Брянській області

по 4 – над Азовським морем, Ленінградською областю

по 3 – над окупованим Кримом, Ростовською і Псковською областями та над Черним морем

2 – над Новгородщиною

по 1 – над Орловською, Тверською та Тульською областями

Політичний консультант та військовослужбовець Олександр Антонюк заявляв в етері 24 Каналу, що Україна наразі фокусується на атаках на російські НПЗ для послаблення економіки та логістики країни-агресорки. Але згодом під ударами опиниться і Москва.

