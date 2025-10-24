Какое решение планирует Центробанк?

Хотя экономика России страдает от слишком высоких заемных ставок, которые начали снижать только в июне, пока Центробанк демонстрирует все большую осторожность относительно дальнейшего снижения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Судьба учетной ставки будет решаться на заседании Центробанка в пятницу, 24 октября. И экономисты разделились в прогнозах относительно результатов встречи.

Российские депутаты призвали предоставить послабления для бюджета и бизнеса, снизив учетную ставку.

Зато заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что решение будет "сбалансированным и учтет всю имеющуюся информацию".

Из-за этого примерно половина экономистов ожидает снижения ключевой ставки с нынешних 17%, тогда как другие не прогнозируют никаких изменений.

Ускорение роста цен и повышение инфляционных ожиданий ограничивают пространство для снижения ставок,

– говорит аналитик Renaissance Capital Андрей Мелашенко.

Стоит знать! По мнению экономистов, Центробанк может снизить ставку максимум на полпункта.

Почему растет инфляция в России?

Инфляция в России после короткого возвращения к целевому уровню инфляции в 4% снова ускорилась. Рост цен частично объясняется завершением сезонного снижения стоимости фруктов и овощей, а также ослаблением эффекта от укрепления рубля.

Однако основной причиной стали дефицит топлива и рост цен на него из-за активизации атак Украины по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и морским терминалам России.

Цены на бензин выросли на 3% в сентябре и поднялись еще на 2% в октябре, что еще больше ослабило и без того шаткие инфляционные прогнозы,

– отмечает издание.

Центробанк прогнозирует, что запланированное повышение НДС с 20% до 22% в 2026 году добавит к потребительским ценам еще от 0,6 до 0,8%.

Важно! Новые санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний, которые Министерство финансов США ввели 22 октября, только усиливают давление. Они сокращают ключевой источник военного финансирования – налоги от экспорта нефти – и могут спровоцировать новое падение экономики, говорят экономисты.

