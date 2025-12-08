Генерал армии и бывший председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж в разговоре с 24 Каналом оценил, имеют ли украинские разведчики возможность фиксировать разговоры российских чиновников. Также по мнению республиканца Бориса Пинкуса, утечка разговора Виткоффа с россиянами могли осуществить американские спецслужбы, которые настроены против Дональда Трампа.

Какие возможности имеет украинская разведка?

Маломуж отметил, что несмотря на невозможность с его стороны озвучивать детали, он подтвердил, что ГУР может осуществлять такие действия. Но в этом случае речь идет о комплексных решениях.

Обратите внимание! Глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что его ведомство может прослушивать российских высокопоставленных чиновников. Он добавил, что именно за это разведчики "получают деньги".

Украина подписала соглашения с различными разведками мира, которые имеют сверхмощные ресурсы, прежде всего технические. Например, американское Агентство национальной безопасности может прослушивать всех топов мира и не только вражеских стран, но и, по словам экс-главы Службы внешней разведки, ближайших союзников – тогдашнего канцлера Германии Ангелу Меркель.

Поэтому важно, насколько можем сотрудничать с нашими партнерами, насколько будет проработана комбинация операции по "сливу", насколько они являются правильными и эффективным, потому что важно не только отследить и записать, но и определить, стоит ли их обнародовать. Это принципиальный момент,

– пояснил Николай Маломуж.

Технически у нас созданы сверхмощные условия на базе нашей стратегической разведки – благодаря инновационным моделям, по мнению генерала армии, которые обогнали по технологиям Германию, Великобританию, Францию и Россию.

Поэтому, резюмировал он, использование технических возможностей Украины и партнеров стало залогом эффективной деятельности разведки.

Последствия "слива" разговора Виткоффа с россиянами?