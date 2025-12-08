Генерал армии и бывший председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж в разговоре с 24 Каналом оценил, имеют ли украинские разведчики возможность фиксировать разговоры российских чиновников. Также по мнению республиканца Бориса Пинкуса, утечка разговора Виткоффа с россиянами могли осуществить американские спецслужбы, которые настроены против Дональда Трампа.
Какие возможности имеет украинская разведка?
Маломуж отметил, что несмотря на невозможность с его стороны озвучивать детали, он подтвердил, что ГУР может осуществлять такие действия. Но в этом случае речь идет о комплексных решениях.
Обратите внимание! Глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что его ведомство может прослушивать российских высокопоставленных чиновников. Он добавил, что именно за это разведчики "получают деньги".
Украина подписала соглашения с различными разведками мира, которые имеют сверхмощные ресурсы, прежде всего технические. Например, американское Агентство национальной безопасности может прослушивать всех топов мира и не только вражеских стран, но и, по словам экс-главы Службы внешней разведки, ближайших союзников – тогдашнего канцлера Германии Ангелу Меркель.
Поэтому важно, насколько можем сотрудничать с нашими партнерами, насколько будет проработана комбинация операции по "сливу", насколько они являются правильными и эффективным, потому что важно не только отследить и записать, но и определить, стоит ли их обнародовать. Это принципиальный момент,
– пояснил Николай Маломуж.
Технически у нас созданы сверхмощные условия на базе нашей стратегической разведки – благодаря инновационным моделям, по мнению генерала армии, которые обогнали по технологиям Германию, Великобританию, Францию и Россию.
Поэтому, резюмировал он, использование технических возможностей Украины и партнеров стало залогом эффективной деятельности разведки.
Последствия "слива" разговора Виткоффа с россиянами?
Были слиты два разговора: Виткоффа с Ушаковым и Дмитриева с Ушаковым. Они были опубликованы в Bloomberg. В одном из них Виткофф "подсказывает", как лучше заискивать перед Трампом и что должен сказать Путин.
Директор по коммуникациям при Украинском конгрессовом комитете Америки Андрей Добрянский считает, что "слив" разговора Виткоффа с Ушаковым демонстрирует "диссонанс" между желанием американцев, которые стремятся поддерживать Украину и противостоять России, и действиями администрации США, которая имеет связи россиянами.
Также член Палаты представителей США Дон Бейкон заявил, что очевидно, что Виткофф "полностью поддерживает россиян". Он считает, что спецпосланнику Трампа нельзя доверять ведение переговоров. Более того, Бейкона заявил, Уиткоффа следует уволить.