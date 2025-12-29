Как действует Путин в отношении олигархов?

Санкции Запада не превратили российских олигархов в оппонентов Путина. А его политика "кнута и пряника", наоборот, сделала российских богачей молчаливыми сторонниками режима, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Издание приводит в пример историю бывшего банкира-миллиардера Олега Тинькова, который хорошо почувствовал на себе путинский "кнут".

После того как Тиньков назвал войну "сумасшедшей", уже на следующий день его топ-менеджерам позвонили из Кремля и сообщили, что Тинькофф Банк должен разорвать все связи с основателем. В противном случае второй по величине на тот момент банк просто национализируют.

Я не мог обсуждать цену. Это было как с заложником: берешь то, что предлагают. Торговаться было невозможно,

– рассказал Тиньков для New York Times.

В итоге за неделю банк Тинькова продали всего за 3% от его реальной стоимости компании, связанной с Путиным. А сам бизнесмен предпочел покинуть Россию.

Другой влиятельный олигарх, Борис Березовский, который утверждал, что именно он помог Путину стать президентом в 2 000 году, позже попросил за это прощения.

Я не увидел в нем будущего жадного тирана и узурпатора, который растопчет свободу и остановит развитие России,

– заявил Березовский в 2012 году.

Чуть больше чем через год его нашли мертвым в Великобритании, а обстоятельства смерти россиянина были загадочными.

Как Путин заставил олигархов работать на войну?

Такая политика Кремля фактически уничтожила политическое влияние российских олигархов. Поэтому, когда через несколько часов после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Путин собрал самых богатых бизнесменов в Кремле, никто ему не возражал.

Стоит отметить, что состояние миллиардеров России в первые месяцы войны подверглись серьезному удару из-за санкций и ослабления рубля. Совокупно богачи потеряли 263 миллиарда долларов – в среднем 27% активов каждый.

Однако позже они начали зарабатывать большие деньги на войне. Щедрые расходы на оборону стимулировали экономику России в 2023 и 2024 годах более чем на 4% в год.

В итоге, по подсчетам Forbes, в 2024 году более половины российских миллиардеров тем или иным образом участвовали в обеспечении армии или получали выгоду от войны.

И это даже без учета тех, кто не вовлечен напрямую, но все равно нуждается в определенных отношениях с Кремлем. Можно сказать, что любой, кто ведет бизнес в России, должен иметь связь с властью,

– отметил аналитик Джакомо Тоньини.

В то же время те, кто и рассматривал возможность уехать из России, не смогли это сделать из-за западных санкций. Поэтому после начала войны почти все российские богачи молчат и работают на Путина.

Активы попали под санкции, счета заморозили, имущество конфисковали. Все это фактически помогло Путину мобилизовать миллиардеров, их активы и деньги для поддержки военной экономики,

– добавил Александр Коляндр из Центра анализа европейской политики (CEPA).

Вместе с тем после выхода из России иностранных компаний с начала вторжения их место быстро заполнили лояльные к Путину бизнесмены, скупив сверхприбыльные активы почти за бесценок. В итоге глава Кремля получил новую когорту влиятельных и лояльных к его политике богачей. И им опять же выгодна война против Украины.

Стоит знать! В 2025 году Россия установила рекорд по количеству миллиардеров – 140 человек в списке Forbes. Совокупное состояние российских богачей достигло 580 миллиардов долларов, что лишь на 3 миллиарда меньше максимума, что был перед вторжением.

