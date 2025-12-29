Как действует Путин в отношении олигархов?
Санкции Запада не превратили российских олигархов в оппонентов Путина. А его политика "кнута и пряника", наоборот, сделала российских богачей молчаливыми сторонниками режима, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.
Издание приводит в пример историю бывшего банкира-миллиардера Олега Тинькова, который хорошо почувствовал на себе путинский "кнут".
После того как Тиньков назвал войну "сумасшедшей", уже на следующий день его топ-менеджерам позвонили из Кремля и сообщили, что Тинькофф Банк должен разорвать все связи с основателем. В противном случае второй по величине на тот момент банк просто национализируют.
Я не мог обсуждать цену. Это было как с заложником: берешь то, что предлагают. Торговаться было невозможно,
– рассказал Тиньков для New York Times.
В итоге за неделю банк Тинькова продали всего за 3% от его реальной стоимости компании, связанной с Путиным. А сам бизнесмен предпочел покинуть Россию.
Другой влиятельный олигарх, Борис Березовский, который утверждал, что именно он помог Путину стать президентом в 2 000 году, позже попросил за это прощения.
Я не увидел в нем будущего жадного тирана и узурпатора, который растопчет свободу и остановит развитие России,
– заявил Березовский в 2012 году.
Чуть больше чем через год его нашли мертвым в Великобритании, а обстоятельства смерти россиянина были загадочными.
Как Путин заставил олигархов работать на войну?
Такая политика Кремля фактически уничтожила политическое влияние российских олигархов. Поэтому, когда через несколько часов после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Путин собрал самых богатых бизнесменов в Кремле, никто ему не возражал.
Стоит отметить, что состояние миллиардеров России в первые месяцы войны подверглись серьезному удару из-за санкций и ослабления рубля. Совокупно богачи потеряли 263 миллиарда долларов – в среднем 27% активов каждый.
Однако позже они начали зарабатывать большие деньги на войне. Щедрые расходы на оборону стимулировали экономику России в 2023 и 2024 годах более чем на 4% в год.
В итоге, по подсчетам Forbes, в 2024 году более половины российских миллиардеров тем или иным образом участвовали в обеспечении армии или получали выгоду от войны.
И это даже без учета тех, кто не вовлечен напрямую, но все равно нуждается в определенных отношениях с Кремлем. Можно сказать, что любой, кто ведет бизнес в России, должен иметь связь с властью,
– отметил аналитик Джакомо Тоньини.
В то же время те, кто и рассматривал возможность уехать из России, не смогли это сделать из-за западных санкций. Поэтому после начала войны почти все российские богачи молчат и работают на Путина.
Активы попали под санкции, счета заморозили, имущество конфисковали. Все это фактически помогло Путину мобилизовать миллиардеров, их активы и деньги для поддержки военной экономики,
– добавил Александр Коляндр из Центра анализа европейской политики (CEPA).
Вместе с тем после выхода из России иностранных компаний с начала вторжения их место быстро заполнили лояльные к Путину бизнесмены, скупив сверхприбыльные активы почти за бесценок. В итоге глава Кремля получил новую когорту влиятельных и лояльных к его политике богачей. И им опять же выгодна война против Украины.
Стоит знать! В 2025 году Россия установила рекорд по количеству миллиардеров – 140 человек в списке Forbes. Совокупное состояние российских богачей достигло 580 миллиардов долларов, что лишь на 3 миллиарда меньше максимума, что был перед вторжением.
Как российские олигархи помогают Путину в войне?
Российские химические компании, связаны с олигархами, обеспечивают поставки сырья для предприятий, которые изготавливают взрывчатку для войны против Украины. Об этом сообщило агентство Reuters, которое провело собственное расследование цепей поставок.
По данным журналистов, по меньшей мере пять миллиардеров, находящихся под западными санкциями, владеют долями в пяти химических корпорациях. Именно эти компании с начала полномасштабной войны и до сентября 2024 года обеспечили более 75% ключевых химических компонентов, которые по железной дороге доставляли на крупные российские заводы по производству взрывчатки.
В расследовании речь идет о таких структурах, как "ЕвроХим", "Уралхим", УГМК, "Лукойл" и "Евраз". Они связаны с известными российскими миллиардерами, в частности Романом Абрамовичем, Вагитом Алекперовым и Дмитрием Мазепиным.