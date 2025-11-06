24 Канал продолжает рубрику "Наследники Путина" и рассказывает биографию Дмитрия Козака. Впервые он рассматривался в этом качестве почти 20 лет назад, но в итоге выбор Путина пал на его тезку Медведева.

Осенью 2025 года имя Дмитрия Козака снова появилось в мировых СМИ из-за громкой отставки якобы из-за несогласия с войной против Украины. Впрочем, зная склонность Кремля к многоходовочкам, уже никто не удивится тому, что все не так, как может показаться на первый взгляд. И все это может быть не только аппаратными играми лягушки и гадюки, а попыткой нарисовать биографию и продать Западу старый тоталитарный товар в новой псевдолиберальной обертке на случай, когда Путина вдруг (или не вдруг) не станет.

Читайте также Путин официально уволил Дмитрия Козака с должности

Дмитрий Козак– родом из Украины?

Как это часто бывает среди нынешней российской элиты, Дмитрий Козак– родом из Украины, о чем свидетельствует даже фамилия чиновника. Он родился 7 ноября 1958 года в селе Бандурово Головановского района Кировоградской области. Первым и родным языком будущего путиниста был украинский, русский он выучил значительно позже, в армии.

Репортаж коллег из BBC Украина о детстве Дмитрия Козака: смотрите видео

В то время это было довольно депрессивное место без особых перспектив. Впрочем, Казаку удалось сломать тренд и вырваться из глухой провинции благодаря традиционному пути – службе в советской армии, вернее в ее элитных подразделениях. Казак служил в частях специального назначения, которые подчинялись военной разведке – ГРУ (ныне ГУ ГШ России– 24 Канал). При этом Козак в интервью называет себя десантником. Так или иначе, принадлежность к спецслужбам открыла перед лихим молодым человеком из никому неизвестного села в Украине новые горизонты.

Обращение учительницы Казака Натальи Лозовой к путинскому чиновнику, на которое он чихать хотел:

После военной службы Козак получил льготное право на поступление в вуз и полностью воспользовался им, попав в не слишком престижный тогда Винницкий политехнический институт. Кончить его Казак не успел: отучился всего 2 курса, вскоре выплыл в Ленинграде уже как студент юрфака местного госуниверситета (на русском – ЛГУ), где в то время преподавал профессор Анатолий Собчак, учился фанат Black Sabbath Медведев и многие другие хорошо известные персонажи.



Дмитрий Казак в школьные годы / скриншот с видео

Хотя Ленинград в те времена номинально был равным Виннице, потому что оба– областные центры, вайбы "второй столицы" и "колыбели революции" были очень сильными. Учиться там было довольно престижно, и не каждого уроженца Бандурова там ждали. Казак это хорошо понимал и всячески проявлял себя: был первым среди активистов и народных дружинников, учился на отлично и был ленинским стипендиатом. Во время учебы на юрфаке Козак впервые женится, а в январе 1984 года становится отцом.

За несколько лет до того в Киеве примерно тем самым занимался уроженец еще более глухой украинской деревни – студент-юрист Виктор Медведчук, тоже с черным пятном в биографии. Этот господин, как известно, обязан своим первым карьерным успехам сотрудничеству с КГБ (Комитет госбезопасности, советская спецслужба – 24 Канал). Так что параллели напрашиваются сами собой.

После получения диплома в 1985 году Козак остается в Ленинграде (также не очень типичный вариант развития событий для провинциалов, потому что система распределения могла легко забросить куда-нибудь в Иркутск) и идет на работу в местную прокуратуру (специализация в вузе у Казака была другая – международное право), где начинает делать неплохую карьеру, но СССР в те дни уже дышал на ладан, а на улицах и даже в душных кабинетах Ленинградской прокуратуры уже чувствовался запах перемен.

Дмитрий Козак этот запах тоже ощутил и с головой погрузился в новую реальность, уволившись с работы и став бизнесменом, точнее юрисконсультантом строительного концерна "Монолит-Кировстрой".

Когда началась большая дружба Казака с Путиным?

В девелоперском бизнесе эпохи первоначального накопления капитала Козак не задержался и быстро масштабировал свою деятельность. Приспособиться к новым реалиям Козаку помог новый знакомый – другой выпускник юрфака ЛГУ и ученик Собчака подполковник КГБ Владимир Путин, недавно вернувшийся из дихати на ладан (Германская Демократическая Республика, русское название оккупированной СССР после Второй мировой части Германии – 24 Канал) и искал себе хлебное место в этой новой реальности. Этим местом стал Смольный дворец, где заседали власти города.

Путин не без помощи КГБ быстро стал незаменимым членом команды Анатолия Собчака, который стремительно приобрел популярность в народе как демократ и чуть ли не второй после Ельцина. В апреле 1990-го Собчак без проблем выиграл выборы в депутаты и стал председателем Ленинградского городского совета народных депутатов (Ленсовета). В июне 1991 Собчак победил на выборах мэра города.

После своего триумфа Собчак сосредоточился на красивой жизни, пиаре и мысли о высоком, а его серый кардинал Путин стал ответственным за "дерибан" всего, что плохо лежало в городе и на окраинах. Начал с местного морского порта – сверхважного экономического хаба союзного уровня.

Для взятия порта под контроль Путину требовались надежные доверенные лица – одним из таких стал Дмитрий Козак, который показал себя профессиональным юристом, который может четко "развести" по юридическим "понятиям". Его пристроили юрисконсультом в спешке созданной Ассоциации морских портов и приобщили к коррупционному "дерибану". Казак успешно прошел испытания быстрыми и фантастически большими (по советским меркам) деньгами. Он стал важной частью коррупционных схем ленинградского КГБ, которые контора доверила вести Путину.



Дмитрий Козак в 1996 году / фото Russian Look / Global Look Press

Путин отблагодарил Казака карьерным ростом: тот стал сначала заместителем, а через несколько месяцев – уже руководителем юротдела Ленинградского горсовета, вскоре превратившегося в мэрию и под ширмой медийного любимца Собчака стала прикрытием для махинаций Путина, избравшего себе должность председателя комитета внешних связей мэрии. Степень важности Казака в роли юридического обслуживания схем подтверждается фактом того, что его кабинет был недалеко от путинского.

Интересно, что делил его Дмитрий Козак… с Дмитрием Медведевым. И если условному Алексею Миллеру Путин доверял только роль "шестерки" и заставлял бегать и собирать конверты, то у Казака была роль куда более ответственная – засвидетельствовать, что на бумагах все чисто и "концы" надежно спрятаны. На этих принципах и работала путинская ОПГ (организованная преступная группировка).

Когда и как Козак попал в великую власть?

В 1996 году "прекрасная дружба" Путина и Казака пережила большие испытания. Собчак проиграл выборы губернатора, и Путину пришлось увольняться из мэрии. Именно он отвечал за кампанию Собчака и буквально потерпел фиаско. От позора и реальных коррупционных расследований Путин бежал в Москву, где, по его словам, думал быть таксистом (представьте, какие бы он истории рассказывал пассажирам), а на самом деле – вместе с КГБ, которое после развала СССР никуда не исчезло, готовить новый план своей инфильтрации во власть.

Казак же остался в мэрии, но без патрона и его "крыши" уже не мог проворачивать схемы и стал уязвимым. Следовательно, несмотря на высокий статус вице-губернатора при новом "хозяине Питера" Яковлеве карьера Козака начала "ехать с ярмарки". В 1998 году его вообще заставили уволиться, и Козак снова стал юрисконсультом в частной фирме.

Ситуация изменилась в следующем 1999 году. Путин снова засиял и в короткие сроки превратился в премьера, а впоследствии – в целого президента России. Новому русскому властителю снова понадобились надежные и проверенные люди. Поэтому из Ленинграда (который уже стал Санкт-Петербургом) в Москву, словно из Сицилии к Тони Сопрано в Нью-Джерси, потянулся "путинский десант" в составе десятков лично преданных и всем обязанных Путину людей. Дмитрий Козак был среди них.

Путин поначалу доверил Казаку работу в аппарате возглавляемого им правительства России, предоставив статус министра без портфеля, а с 2000 года Козака перебросили в патронатную службу президента в статусе заместителя администрации президента (АП) России. Там Козак получил очень большую власть и принялся за работу.

Архитектор путинизма и куратор бывших колоний России

В администрации президента Козак исполнял роль чиновника по особым поручениям и замкнул на себе отношения с бывшими колониями России, ныне сгруппированными под брендом СНГ (Содружество Независимых Государств– 24 канал). Кроме того, Путин доверил Казаку кураторство войной в Чечне на ее завершающем этапе.

Подавление ичкерийского сопротивления было главным предвыборным обещанием Путина, однако, несмотря на значительные успехи по истреблению чеченцев, окончательно сломить повстанцев не получалось. Казак сменил тренд и задействовал помимо силы дипломатию, точнее древний принцип "разделяй и властвуй". Благодаря этому мятежную республику удалось "замирить" и создать видимость победы, за что сам Козак получил орден Ахмата Кадырова.

Также Казак исполнял при Путине роль некоего громоотвода – именно на него правитель перебросил необходимость успокаивать матерей жертв бездарно проведенной операции по освобождению заложников в Беслане.

Очень активным казак был и на молдавском направлении. Как минимум с 2003 года он пытался "втюхать" Кишиневу обратно бунтовской пророссийский анклав Приднестровья, где местные сепаратисты провозгласили так называемую Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), сделав этот анклав миной замедленного действия и источником русского влияния.

Для этого под руководством эмиссара Путина был разработан документ, известный как "меморандум Казака". Суть его заключалась в передаче под юрисдикцию Кишинева так называемой ПМР, но при условии, что она будет иметь решающее право голоса для определения политического устройства страны и ее возможной евроинтеграции. То есть меморандум Козака фактически означал федерализацию Молдовы в русском понимании.



Казак с сигаретой и в стильных туфлях / фото росСМИ

Интересно, что в самом Тирасполе соглашаться на федерализацию не желали. Тогдашний лидер сепаратистов Игорь Смирнов справедливо переживал за личную власть и потерю коррупционной ренты от контрабанды, которая сделала ПМР важным серым хабом на фактической границе между Украиной и ЕС.

По слухам, Казаку, чтобы убедить Смирнова, пришлось кричать на сепаратиста и даже швырнуть в него пачкой сигарет. Неизвестно, были ли они контрабандные (как и все в ПМР), но хамский жест подействовал. Позже Казак, чуть не держа руку Смирнова, водил ею, когда тот подписывал страницу меморандума.

Между прочим, в 2005 году активным лоббистом меморандума Казака стал Петр Порошенко – будущий президент Украины, а в то время правая рука президента Ющенко. Впоследствии этот же план Россия попытается применить против Украины, навязывая ему так называемые Минские соглашения и возвращение на особых условиях так называемых ДНР/ЛНР.



В 2005 году Порошенко, следуя позиции Москвы, отстаивал идею проведения всеобщих выборов в Молдове, включая мятежную Транснистрию, под наблюдением как международных наблюдателей, так и росскийских войск, чем не только рассмешил журналистов, которые стали называть все это планом Казака – Порошенко, подставил Ющенко, но и вызвал полное непонимание Грузии, Азербайджана, Румынии, ЕС и самой Молдовы, где даже президент-коммунист Воронин в 2003 году понял, что это ловушка, и отменил потенциальное соглашение в последний момент, чем очень разозлил Путина, который фактически уже садился в самолет в Кишинев, чтобы лететь на церемонию официального подписания соглашения о возвращении приднестровского троянского коня Молдове.

По иронии судьбы 10 лет спустя Порошенко (уже президент) сам оказался в шкуре Воронина, но, к счастью, реализовать формулу Штайнмайера ему помешала принципиальная позиция украинского парламента и сопротивление гражданского общества.

Что касается Казака, то он провалом в Транснистрии не особо расстроился, потому что имел другие дела – еще до того Путин доверил своему миньону так называемую административную реформу, то есть покорение российских губернаторов и мэров с включением их в вертикаль власти, абсолютно лояльной Путину. Казак с этой задачей отлично справился, зачистив все под патрона. Затем Казаку поручили такую же "судебную реформу", которая узаконила политические репрессии и произвол тех, кого называют силовики.

Сейчас он справедливо считается едва ли не главным архитектором путинизма.



Путин и Казак / фото росСМИ

Путин Казака очень ценил и, по слухам, даже рассматривал верного поручика как президента на передержке, но в итоге доверил эту обязанность Дмитрию Медведеву. Возможно, решил, что Казак для этой роли слишком умен.

Следующей задачей Козака стала Олимпиада в Сочи. Для этого его "опрокинули" с АП в правительство России., возглавивший Путин. Как министр регионального развития и впоследствии первый вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак стал фактическим куратором амбициозного проекта проведения Зимней Олимпиады в субтропиках (именно он принимал олимпийский факел и вез его из Греции в Россию). Самой же главной была его теневая роль исполнителя воли Путина в распределении так называемых "подрядов" среди заинтересованных лиц и права наживаться на "откатах".

В итоге самые лакомые куски получили братья Ротенберги, что дало основания журналистам считать и самого Казака принадлежащим к этому клану миньонов Путина.

Казак против Украины

Из-за занятости Олимпиадой и бонусными Абхазией и Южной Осетией (оккупированные Россией части Грузии– 24 Канал) Казак фактически не был привлечен к подготовке вторжения в Украину в 2014 году. Его куратором был другой путинский "назначенец" Владислав Сурков. Тем не менее, Путин не забыл о Казаке и поручил впоследствии впоследствии руководить процессом "приземления" оккупированного Крыма в России. За это Козак попал под все возможные санкции цивилизованного мира и остается парией для него до сих пор.

После провала Суркова на дипломатической ниве урегулирования "украинского кризиса" Путин в очередной раз продемонстрировал, что имеет короткую скамью запасных, и бросил на это направление опять-таки Козака. Так путинский чиновник по особым поручениям приобщился к так называемому "минскому процессу"/"нормандскому формату".

Казак заменил Суркова не только в Донецке, Луганский, Минску, Париже и Берлине, но и в администрации президента РФ, заперев все на себе. Он вел переговоры с бывшими украинскими президентами в Минске., а также созванивался и встречался лично с главой Офиса Президента Зеленского Андреем Ермаком.



Также Козак стал новым куратором "молодых республик Донбасса", на что впоследствии будет публично жаловаться Путину, называя эти пиратские квазиобразования "черной дырой" для российского бюджета.

Сейчас российские журналисты представляют "миротворческую" деятельность Казака якобы как реальную попытку договориться с Украиной., а самого чиновника с уважением и даже некоторым благоговением называют "ДНК" (от инициалов Казака– 24 Канал). Впрочем, очевидцы переговоров с украинской стороны имеют совершенно противоположное впечатление и называют своего бывшего земляка Казака напыщенным и пренебрежительным сатрапом, не имевшей целью ведение реальных переговоров о мире, предусматривающие конструктивный диалог и определенные уступки, а только желание переломить Украину через колено.

В итоге стараниями Казака "минский процесс" был загнан в тупик, что дало Путину основания объявить о якобы саботаже с украинской стороны и инспирировать вторжение, известно в России как СВО (специальная военная операция– 24 Канал).

Официальному объявлению вторжения россиян в Украину предшествовал фейковый Совбез 21 февраля 2022 года, где Путин и его царедворцы должны имитировать дискуссию о необходимости вторжения в соседнее государство. Казаку на этом действе была отведена роль осторожного оппонента идеи. Он долго отвечал на вопрос Путина о переговорах и рассказывал о якобы саботаже Украины, которая не хочет возвращать себе Донбасс на российских условиях, а затем допустил ляп, который выдал весь фарс с головой. Казак оговорился и высказал планы Путина по поводу аннексии украинских областей (и свое несогласие с ними).

В итоге Путину пришлось затыкать ему рот. Впоследствии на закрытой части Совета Козак якобы 40 минут (по данным Reuters) рассказывал о том., что "силовой вариант" против Украины– не вариант, но так ли это на самом деле– неизвестно, ведь речь Казака была вырезана– ее нет даже в стенограмме заседания, а журналистов могли сознательно ввести в заблуждение. Ибо в России это работает именно такое.

Личная жизнь Казака и связи с криминалом

Дмитрий Козак женат второй раз. У него четверо детей– все совершеннолетние. Вторая жена чиновника Наталья Квачева– юрист и очень состоятельная женщина. Именно на нее записаны основные активы Козака. При этом он сам в особо крупных коррупционных скандалах никогда не был замешан (ведь со времен ранних 90-х умел все юридически оформлять).



Казак с женой Натальей / фото росСМИ

Супруги живут в доме на 800 квадратов в элитном поселке Архангельское, соседом там есть другой путинист– Герман Греф. Также у Казаков были 2 квартиры в элитных домах в Москве на Рочдельской улице общей площадью в 300 метров., но их в 2007 году после развода Козака с первой женой выкупил другой миньоны Путина– Потанина.

После этого сыновья Казака приобрели недвижимость в другом престижном московском районе.– Патриаршие пруды. В разных домах, но одного продавца. Российские журналисты намекают здесь на коррупционную схему и связывают ее с "откатами" на Олимпиаде в Сочи, где Козак был куратором.

Казак очень любит богатую жизнь и перелеты по частным самолетам. Один из них– Dassault Falcon 900EX– он делил с уже упомянутым Виктором Медведчуком. Также зафиксированы перелеты семьи Козака на Азорские острова (Португалия)., Австрию и ОАЭ.

Интересно, что другим пассажиром был криминальный авторитет Евгений Новицкий, которого называют одним из лидером так называемой Солнцевской ОПГ. Сейчас он уже не летает, а сидит в России, где его подозревают в краже из негосударственного пенсионного фонда "Правительство ФД". Поскольку в России такими делами занимаются практически все, приближены к корыту, а наказывают за это только тех, кто нарушил субординацию или выпал из круга доверия, выводы напрашиваются сами собой. Возможно, преследование друга Казака– это сигнал.

Почему Казак отошел в тень

После Совета 21 февраля 2022 года Казак надолго ушел в тень., откуда возникал только в инсайдах и полуанекдотических историях. В частности, издание Reuters в августе 2022 года утверждало, что якобы Казак, а не комический Мединский является главным куратором переговоров в Стамбуле весной 2022 года, хотя физически там и не было.

К теме Кто такой Мединский и почему участвует в переговорах с Украиной

Также журналисты Financial Times сообщали, что в первые дни вторжения Козак звонил главе ОПУ Андрею Ермаку с предложением почетной капитуляции Украины и личных гарантий безопасности для президента Зеленского, но был открыт направлен по курсу русского военного корабля ", где очевидно вскоре и оказался.

Очевидно, роль Казака маргинализировалась.– его становилось все меньше, а все освободившееся пространство занимало другое зампуник главы АП. Сергей Кириенко, который уверовал в себя как нового "прогрессора" братьев Стругацких и буквально фонтанировал все новыми идеями, не опасаясь, как сейчас говорят, зашквариться и замазать руки кровью.



Казак же наоборот сидел тихо, делая вид, что "мудрый, потому что немой". Но это, что было хитом в 1995 году на "Территории А", в нынешних российских (уже тоталитарных) реалиях не работает, потому что если ты избегаешь войны, значит, ты против нее. А это уже, по логике режима, близко к измене. Или отставки.

По мнению руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, какую он озвучил в комментарии 24 Канала, отставка Казака– это наказание Путина провал в Украине.

Казак был человеком, которая думала, что скоро можно будет начать и закончить войну в Украине. Он не справился с задачей– получить от Украины согласие на выполнение минских договоренностей по российскому сценарию… То есть Путин считает, что он его подвел и война быстро не завершилась, а после всего этого Казак действительно начал стоять на том, что следует войну заканчивать,

– заявил Андрей Коваленко в комментарии 24 канала.

Сюда можно добавить и очередной провал Козака в Молдове. Там большими усилиями удалось остановить пророссийский реванш, за который отвечал Козак (в последние годы– формально), а также российские провалы в отношениях с Азербайджаном, Грузией, Арменией и странами Центральной Азии.

Так же легко вырисовывается тезис, что у некогда всесильного и очень везучего умы-миньона исчерпывается ресурс (Казаку почти 67) и его, по всем законам жанра, пожирают более молодые и дерзкие. По крайней мере, это можно продать как официальную версию. Впрочем, тихая отставка приближенного к Путину чиновника оставляет немало вопросов.

Казака готовят преемником Путина?

В 2025 году в топовых западных СМИ ( NYT и Reuters) начали появляться инсайды о якобы внутреннем сопротивлении войны против Украины среди ближайшего окружения Путина с осторожным киванием в сторону Козака. Тот, якобы, прямо призвал Путина уже завершать так называемую СВО и начинать реальные переговоры (а не фикцию имени Мединского)., за что и попал в опалу.

При этом до сих пор неизвестно, что это вообще не было. Вариантов, что лихие журналисты сами раскопали тайный инсайд о чуть ли не сговоре, а не получили банальный "слив" от российских групп влияния, которые сами себя любят называть "Башнями Кремля", видимо, нет ни у кого, кто понимает, как работают такие "инсайды". Зато куда более интересна мотивация тех, кто "накормил" важное издание этим эксклюзивом.

Возможно, это была "медвежья услуга" от коллег по АП, прежде всего– от куратора "новых территорий" и сторонника секты "методологов" Сергея Кириенко, возможно, месть "гэбни", которой могла не понравиться идея Козака лишить ФСБ независимости и снова подчинить правительству.

Но почему-то мало кто учитывает вариант, когда "слив" о Казаке, якобы не испугавшийся сказать "нет" самому Путину– это хитрая "многоходовочка" от самого Казака и его покровителей. Ее цель– представление Казака в глазах Запада (ибо там читают NYT, вместо локальных ливней хватило бы условного "Незигаря") реальной силой и оппозицией, из которой в случае отстранения от власти Путина, давно перешедший в режим "сумасшедшего короля", можно и нужно разговаривать.

В пользу этой (признаем– конспирологической) версии говорит хотя бы реакция так называемых либеральных российских СМИ со всеми этими откровениями, какой Казак "нормальный мужик", "почти миротворец" и вообще– хотел уйти в отставку еще после 2022 года (об этом пишет российский Forbes), но "почему-то" не пошел.

К теме Как могучий клан Патрушевых хочет дорваться к власти в России после смерти Путина

В переводе на нормальный язык это должно означать, что Казак не стал последовать примеру Анатолия Чубайса, который действительно "вышел из чата", а остался частью преступной системы, чтобы разделить ответственность за войну против Украины. Напомним, что Чубайс бросил все в России и скрылся, как говорится, "на легкое" в Израиль, где сейчас тихонько сидит и не отсвечивает. Влиятельные и не очень СМИ уже начинают лепить из Казака чуть ли не латентного "борца с режимом".

Так или иначе, но еще летом 2025 года (как раз под статьи в западной печати) из АП быстро освобождали "людей Казака" и закрывали подразделения АП, за которые он отвечал. Таким образом, Казак остался без собственного "аппарата", а новым "куратором СНГ" в АП официально стал Кириенко.

18 сентября 2025 года стало известно, что Путин уволил своего многолетнего соратника, якобы удовлетворив его собственное желание. Некоторое время ходили слухи, что это действительно не отставка и вскоре Козака перебросят на пост генерального прокурора, но ничего подобного не случилось.

Версия Виталия Портникова Почему Путин выгнал Казака

Что будет с Казаком дальше?

Теперь перед Казаком открывается несколько путей– пойти в бизнес, то есть по примеру условного Кудрина получить некий "Яндекс"… Или по-тихому готовиться к роли "адекватного" и "рукопожатного на Западе" наследника нынешнего правителя России, который уже всех откровенно и окончательно утомил и даже такой преданный фанат, как президент Дональд Трамп уже начал понемногу сомневаться в его адекватности.

Именно для таких людей КГБ-шный "дипстейт" может приготовить новый модифицированный вариант "российского лидера", который одновременно и "твердая рука", и якобы в "белом пальто" среди традиционного русского болота, умеет и знает, как общаться с Западом и вообще– украинец.

Напомним, что именно Дмитрий Козак в 2019 году показал странную гибкость, объединив усилия с ЕС и США, чтобы отстранить от власти в Молдове олигархический режим Власть Плахотнюка, приказав российским марионеткам во главе с Игорем Додоном поддержать фактически проевропейский курс, объединиться с идеологическими врагами и отказаться от денег из рук хозяина Влада.

Так что не удивляйтесь, что якобы списан на почетную пенсию 67-летний путинский чиновник вдруг оказался в нерегулярной рубрике 24 Канала " Наследники Путина Только помните, что Дмитрий Козак– никакой не ДНК, а такой же коррупционер и военный преступник, хотя и действительно умнее большинства из нынешнего окружения Путина.