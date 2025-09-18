Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что Козак был человеком, который думал, что быстро можно будет начать и закончить войну в Украине. Он не справился с задачей – получить от Украины согласие на выполнение минских договоренностей по российскому сценарию.

Смотрите также Лавров назвал условие, при котором Россия может пойти на уступки Украине

"То есть, Путин считает, что он его подвел и война быстро не завершилась, а после всего этого Козак действительно начал стоять на том, что стоит войну заканчивать", – сказал он.

Почему Путин устранил Козака?

Андрей Коваленко считает, что в глазах Путина Козак выглядел как человек, который не справился с задачей, а потом еще и пошел в разрез с "линией партии".

Поэтому его влияние ослабло. Плюс против Козака работал Сергей Кириенко из администрации Путина, который все больше захватывает власть. Он влияет на регионы и вообще на очень многие процессы в России,

– отметил он.

Кириенко является одним из самых влиятельных людей из окружения Путина, в частности руководит информационными операциями против Украины и Европы.

Что известно о Козаке?