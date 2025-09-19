Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Увольнение Козака теперь официальное

В четверг, 18 сентября, Владимир Путин подписал указ об увольнении Дмитрия Козака с должности заместителя руководителя Администрации президента России.

Указ об увольнении Дмитрия Козака

Кто такой Козак и почему его уволили?

Заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак долгое время был близким соратником российского диктатора. Однако из-за своей позиции он впал в немилость.

Известно, что Козак был единственным участником заседания Совета безопасности 21 февраля 2022 года, который выступил против начала полномасштабного вторжения в Украину. В частных разговорах он также советовал Путину не нападать на Украину, а когда это произошло – предлагал прекратить боевые действия и начать переговоры.

Именно из-за длительных споров с Путиным Козака и отстранили от его обязанностей заместителя руководителя администрации Кремля.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что Козака уволили, вероятно, из-за того, что тот не выполнил поставленные задачи – достичь быстрого соглашения на условиях Москвы. Кроме того, по мнению Коваленко, против Козака работал Сергей Кириенко, который перебирает все больше власти в России.

Еще 29 августа Путин подписал указ о расформировании двух управлений президентской администрации, которыми руководил Козак. На замену создали управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству, которое доверили именно Кириенко.