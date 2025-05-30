Как Лихтенштейн хочет контролировать трасты олигархов

Лихтенштейн усиливает контроль над покинутыми трастами российских олигархов. Руководители оставили эти трасты, опасаясь попасть под санкции США, и записанные на них активы оказались замороженными, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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После полномасштабного вторжения России в Украину Минфин США ввел санкции против нескольких лиц и трастов в Лихтенштейне, связанными с путинскими олигархами Владимиром Потаниным и Геннадием Тимченко. После санкций другие руководители трастов, опасаясь санкций, начали массово покидать руководящие должности в фондах, связанных с Россией.

Массовое бегство руководителей трастов привело к тому, что значительная часть российских активов оказалась замороженной в этих фондах, в том числе яхты и недвижимость, разбросанные по всему миру,

– отмечает Reuters.

В целом из-за отставки руководителей пострадали 475 трастов. Теперь власти Лихтенштейна планируют ввести централизованное управление этими фондами и усилить контроль над ними.

Министерство юстиции занимается назначением новых руководителей для 350 трастов.

40 трастов находится в процессе ликвидации;

Еще для 85 трастов пока не удалось назначить исполнителей ликвидации.

Важно! Сейчас в Лихтенштейне действуют около 20 тысяч трастов, которые богачи со всего мира используют как налоговый оффшор.

Почему Лихтенштейн усиливает контроль над трастами

По данным издания, несмотря на сигналы президента США Дональда Трампа о неготовности усиливать санкции против России, ситуация с трастами показывает, что американское санкционное давление сохраняется. Решение правительства Лихтенштейна в отношении фондов, связанных с российскими олигархами, это лишь подтверждает.

Лихтенштейн также надеется, что позиция в вопросе санкций поможет стране в переговорах с США по уменьшению новых американских тарифов.

Кроме того, правительство страны заявило, что находится в контакте с международными партнерами и не допустит передачи активов подсанкционным лицам.

Стоит знать! Сейчас стоимость всей трастовой отрасли Лихтенштейна оценивается примерно в 930 миллиардов долларов.