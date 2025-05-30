Як Ліхтенштейн хоче контролювати трасти олігархів

Ліхтенштейн посилює контроль над покинутими трастами російських олігархів. Керівники залишили ці трасти, побоюючись потрапити під санкції США, і записані на них активи виявилися замороженими, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мінфін США запровадив санкції проти кількох осіб та трастів у Ліхтенштейні, пов’язаними з путінськими олігархами Володимиром Потаніним та Геннадієм Тимченком. Після санкцій інші керівники трастів, побоюючись санкцій, почали масово залишати керівні посади у фондах, пов’язаних з Росією.

Масова втеча керівників трастів призвела до того, що значна частина російських активів виявилася замороженою у цих фондах, у тому числі яхти і нерухомість, розкидані по всьому світу,

– зазначає Reuters.

Загалом через відставки керівників постраждали 475 трастів. Тепер влада Ліхтенштейну планує запровадити централізоване управління цими фондами і посилити контроль над ними.

Міністерство юстиції займається призначення нових керівників для 350 трастів.

40 трастів знаходиться у процесі ліквідації;

Ще для 85 трастів поки не вдалося призначити виконавців ліквідації.

Важливо! Наразі у Ліхтенштейні діють близько 20 тисяч трастів, які багатії з усього світу використовують як податковий офшор.

Чому Ліхтенштейн посилює контроль над трастами

За даними видання, попри сигнали президента США Дональда Трампа про неготовність посилювати санкції проти Росії, ситуація з трастами показує, що американський санкційний тиск зберігається. Рішення уряду Ліхтенштейну щодо фондів, пов’язаних з російськими олігархами, це лише підтверджує.

Ліхтенштейн також сподівається, що позиція у питанні санкцій допоможе країні у перемовинах з США щодо зменшення нових американських тарифів.

Окрім того, уряд країни заявив, що перебуває в контакті з міжнародними партнерами й не допустить передачі активів підсанкційним особам.

Варто знати! Наразі вартість усієї трастової галузі Ліхтенштейну оцінюється приблизно у 930 мільярдів доларів.