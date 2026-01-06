Чего хочет Путин от российской экономики?
Это произошло по итогам декабрьского заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, пишет 24 Канал со ссылкой на российское медиа "The Moscow Times".
Читайте также В Сербии возобновляет работу крупнейший НПЗ, принадлежащий России
Согласно информации, уже в первом полугодии 2026 года лидер России требует запустить план "детенизации экономики". В то же время Путин желает ускорить экономический рост – в конце прошлого года почти остановился.
По данным Минэкономразвития, в ноябре российский ВВП вырос лишь на 0,1% в годовом выражении. Тогда как промышленность вошла в рецессию – производство сократилось на 0,7%.
Также Владимир Путин хочет замедлить инфляцию – до 4 – 5%, согласно прогнозу Центробанка.
Заметьте! Ответственными за план Путин назначил премьера Михаила Мишустина, главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и высших должностных лиц субъектов РФ.
Они должны представить доклад до 1 июня 2026 года. И об этом говорится в перечне поручений.
Согласно закону о бюджете, этого года федеральная казна должна собрать дополнительно 3,2 триллиона рублей налогов, чтобы увеличить доходы до запланированных 40,28 триллиона рублей,
– пишет СМИ.
Из этой суммы 1,2 триллиона Минфин рассчитывает получить за счет повышения НДС до 22%. И это рекордная для России ставки с 1992 года.
Еще 200 миллиардов рублей в бюджет должна принести радикальная налоговая реформа для малого бизнеса. Она снижает до 20 миллионов рублей порог годовой выручки.
А с 1 сентября вводится "технологический сбор" на технику и электронику – от него правительство ожидает 200 миллиардов рублей дополнительных доходов за три года.
Очередное повышение налогов, по расчетам Минфина, должно сократить дефицит бюджета, который в этом году превысил первоначальный план в пять раз - до 5,7 триллиона рублей,
– говорится в материале.
Обратите внимание! В следующем году "дыра" в бюджете должна уменьшиться до 3,8 триллиона рублей, или 1,6% ВВП.
Напомним, что в России происходит постепенная и болезненная структурная трансформация российской экономики под давлением санкций. Об этом сообщала Служба внешней разведки.
- Снижение экспорта нефти и газа сокращает валютные поступления и повышает уязвимость бюджета.
- Рост экспорта химической продукции и металлов носит ограниченный характер.
- Падение импорта производственного оборудования будет сдерживать обновление промышленности.
- Усиление зависимости от Китая закрепляет асимметричную модель внешней торговли.
Интересно! По итогам 2025 года внешняя торговля страны показала дальнейшую деградацию на фоне неблагоприятной ценовой конъюнктуры и ограничений.
Что еще известно о состоянии российской экономики?
- Уже в 2026 году может произойти рецессия в России. И даже лояльные к Кремлю аналитики это подчеркивают.
- В то же время завершение войны в Украине не поможет Москве – сокращение военных заказов, уменьшение доходов населения и падение промышленного производства могут сделать кризис хуже.
- А укрепление рубля негативно влияет на население. Таким образом выросли потребительские цены и услуги на ЖКУ, ведь речь идет о валютном укреплении, что базируется исключительно на административных решениях.