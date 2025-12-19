Как в России растет экономика несмотря ни на что?

За последние 3 года экономика России якобы выросла на 9,7%, что якобы превышает показатели европейских страна, заявил Владимир Путин во время прямой линии и итогов года, передает 24 Канал.

Зато рост ВВП составил лишь 1%, но Путин объяснил, что такое замедление является сознательной платой "за сохранение качества экономики".

Еще одним экономическим чудом от Путина стало то, что инфляцию в стране каким-то образом удается сдерживать, а до конца года ее уровень вообще ожидается на уровне не более 5,7% – 5,8%.

По его словам, реальные показатели зарплат также выросли за год – на 4,5%, а уровень безработицы снизился до 2,2%, что ниже всех предыдущих рекордных показателей.

Кроме того, прозвучали заверения, что социальные обязательства перед населением будут выполнены в полном объеме.

Впрочем как еще ранее рассказал для 24 Канала экономист Олег Гетман, россияне уже начали существенно сокращать все возможные социальные и другие программы. А российского ВВП, который якобы вырос вдвое за последние годы, не соответствует действительности, говорит экономист Иван Ус.

Дело в том, что на Петербургском международном экономическом форуме 2025, Путин говорил о том, что за 4 месяца этого года ВВП России прибавило аж на 1,5% в годовом выражении. А это первое место в Европе.

Интересно, что Владимир Путин во время пресс-конференции не упомянул и о накопленном сальдированном финансовом результате организаций, который с января этого года по сентябрь упал на 7,7% в годовом измерении. Это указывает на то, что бизнес в России быстро исчерпывает силы из-за давления бюджетных ограничений, санкционной среды и расширения военных расходов.

Что с бюджетом и дефицитом на 2026 год?

Золотовалютные резервы в России традиционно также выросли – до 741,5 миллиарда долларов, говорит Путин. Президент даже отметил работу правительства страны, назвав бюджет сбалансированным.

По словам Путина, дефицит, который уже фиксируется на высоком уровне, якобы будут сокращаться до 1,5% с учетом низкого уровня госдолга. В общем показателя дефицит бюджета, по его словам, 2,6%.

В то же время пока известно, что дефицит российского бюджета составляет почти 3,8 триллиона рублей, что соответствует 1,6% ВВП.

В Центре противодействия дезинформации объясняют, что в бюджете на 2026 год почти 40% всех расходов предусмотрено для армии и силового блока.

Поэтому на военные расходы в бюджете 16,8 триллиона рублей, а это в полтора раза больше, чем на социальные программы.

Какие проблемы в российской экономике?