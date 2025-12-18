Кто попал в новый список?
Правительство Великобритании в четверг, 18 декабря, добавило в санкционный список еще 24 физических лиц и компаний, связанных с Россией, передает 24 Канал со ссылкой на МИД Великобритании.
В частности, основной удар пришелся на нефтяные компании России. Под санкции попали:
- "Татнефть";
- "Русснефть";
- "Руснефтегаз";
- и "ННК-Ойл".
Также Великобритания ввела ограничения в отношении пяти физических лиц.