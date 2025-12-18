Какие послабления сделала Великобритания?

Обновленная лицензия Британии теперь позволяет компаниям осуществлять платежи и бизнес-операции, связанные с месторождением Zohr, без риска попасть под санкции, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Послабления для египетского месторождения будут действовать до октября 2027 года.

Однако Лондон не указывает в лицензии причин такого исключения для "Роснефти". А британское правительство не прокомментировало изданию свое решение.

В то же время в международной юридической фирме Gowling WLG объяснили, что такие общие лицензии выполняют роль инструмента для предоставления исключений. Они позволяют отдельным проектам работать даже в условиях санкций и помогают компаниям соблюдать требования законодательства, избегая при этом остановок деятельности.

Какие санкции ввела Великобритания?

15 октября Великобритания расширила список санкций против России. Именно тогда под ограничения попали нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл".

Санкции против них обусловлены тем, что компании "оказывают поддержку правительству России, ведя бизнес в секторе, который имеет стратегическое и экономическое значение для государства", отмечается на сайте британского правительства.

Тогда же Лондон ввел ограничения и против индийской "дочки" "Роснефти" – компании Nayara Energy.

Заметьте! Позже в октябре санкции против "Роснефти" и "Лукойла" ввели также Соединенные Штаты, отметив, что ограничения могут расширить, если Москва не пойдет на мирные переговоры.

Что известно о месторождении Zohr?

В проекте египетского газового месторождения российская "Роснефть" владеет 30% доли, а лондонская компания BP имеет 10%.

ВР сохранила после введения санкций свою долю в Zohr вместе с итальянской компанией Eni, "Роснефтью" и другими партнерами.

Оператором месторождения является итальянская Eni;

Его запасы оцениваются примерно в 30 триллионов кубических футов газа.

В настоящее время Zohr является крупнейшим газовым месторождением в Средиземноморье, хотя добыча на нем значительно сократилась по сравнению с пиком в 2019 году.

Стоит знать! Итальянский оператор проекта планирует инвестировать около 8 миллиардов долларов в Египет. Недавно Eni начала новую буровую кампанию в Средиземном море для увеличения добычи.

Какие еще санкции ослабили против России?