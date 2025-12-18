Какие послабления сделала Великобритания?
Обновленная лицензия Британии теперь позволяет компаниям осуществлять платежи и бизнес-операции, связанные с месторождением Zohr, без риска попасть под санкции, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также ЕС впервые добавил в санкционный список граждан своих стран: кто они и что сделали
Послабления для египетского месторождения будут действовать до октября 2027 года.
Однако Лондон не указывает в лицензии причин такого исключения для "Роснефти". А британское правительство не прокомментировало изданию свое решение.
В то же время в международной юридической фирме Gowling WLG объяснили, что такие общие лицензии выполняют роль инструмента для предоставления исключений. Они позволяют отдельным проектам работать даже в условиях санкций и помогают компаниям соблюдать требования законодательства, избегая при этом остановок деятельности.
Какие санкции ввела Великобритания?
15 октября Великобритания расширила список санкций против России. Именно тогда под ограничения попали нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл".
Санкции против них обусловлены тем, что компании "оказывают поддержку правительству России, ведя бизнес в секторе, который имеет стратегическое и экономическое значение для государства", отмечается на сайте британского правительства.
Тогда же Лондон ввел ограничения и против индийской "дочки" "Роснефти" – компании Nayara Energy.
Заметьте! Позже в октябре санкции против "Роснефти" и "Лукойла" ввели также Соединенные Штаты, отметив, что ограничения могут расширить, если Москва не пойдет на мирные переговоры.
Что известно о месторождении Zohr?
В проекте египетского газового месторождения российская "Роснефть" владеет 30% доли, а лондонская компания BP имеет 10%.
ВР сохранила после введения санкций свою долю в Zohr вместе с итальянской компанией Eni, "Роснефтью" и другими партнерами.
- Оператором месторождения является итальянская Eni;
- Его запасы оцениваются примерно в 30 триллионов кубических футов газа.
В настоящее время Zohr является крупнейшим газовым месторождением в Средиземноморье, хотя добыча на нем значительно сократилась по сравнению с пиком в 2019 году.
Стоит знать! Итальянский оператор проекта планирует инвестировать около 8 миллиардов долларов в Египет. Недавно Eni начала новую буровую кампанию в Средиземном море для увеличения добычи.
Какие еще санкции ослабили против России?
Ранее Великобритания пошла также на исключение из санкций для "дочек" "Роснефти" в Европе, предоставив специальную лицензию. Она позволила отдельным компаниям и финансовым учреждениям продолжать взаимодействие с двумя немецкими подразделениями российского концерна.
Речь идет о Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, которые на тот момент уже находились под управлением немецкого государства. Лондон разрешил сохранить сотрудничество с этими предприятиями до марта 2026 года, несмотря на действующие санкции против материнской компании.
Контроль над нефтеперерабатывающими активами Берлин взял после полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы не допустить сбоев в энергоснабжении.